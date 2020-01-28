Лоукостер Wizz Air запустил услугу автоматической регистрации на рейсы

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Европейский лоукостер Wizz Air ввел услугу автоматической регистрации на рейс (Auto Check-In) и отправки посадочных талонов. При добавлении данной опции в бронирование, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров при перелете в границах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами. Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации.

Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для остальных. Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

Напомним, что в прошлом году Ryanair и Wizz Air запустили новые тарифы за багаж и приоритетную посадку.

За последние 5 лет показатель пассажиропотока украинских аэропортов удвоился — с 10,7 млн до 24,3 млн, при этом Мининфраструктуры хочет увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% уже в 2020 году.

Источник: Avianews