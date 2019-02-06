Новые тарифы Ryanair и Wizz Air за багаж и приоритетную посадку
Как известно, прошлый год ирландская Ryanair и венгерская Wizz Air — две крупнейшие бюджетные авиакомпании на рынке Украины — завершили ужесточением правил провоза ручной клади и багажа. И новый год оба лоукостера, к сожалению, решили начать с дальнейшего «закручивания гаек». Около трех недель назад без лишнего шума тарифы на приоритетную посадку и багаж повысил Ryanair, а на этой неделе его примеру последовал Wizz Air. В данной заметке мы решили максимально коротко и понятно рассказать, как изменилась цена за багаж и приоритетную посадку у двух основных лоукостеров на украинском рынке.
Новые и старые цены на вышеупомянутые услуги вы найдете в таблицах ниже.
Новые тарифы Wizz Air за багаж и приоритетную посадку:
|Услуга
|Старые цены
|Новые цены
|Малый регистрируемый багаж (10 кг)
|7€ – 12€
|9€ – 27€
|Большой регистрируемый багаж (20 кг)
|14€ – 70€
|15€ – 50€
|Большой регистрируемый багаж (32 кг)
|19€ – 86€
|23€ – 72€
|Приоритетна посадка (Wizz Priority)
|5€ – 15€
|5€ – 17€
В случае Wizz Air окончательная цена зависит от трех основных факторов: даты путешествия, направления и загруженности рейса.
Новые тарифы Ryanair за багаж и приоритетную посадку:
|Услуга
|Старые цены
|Новые цены
|Во время бронирования
|В аеропорту
|Во время бронирования
|В аеропорту
|Малая ручная кладь
|бесплатно
|бесплатно
|бесплатно
|бесплатно
|Приоритетна посадка и две единицы ручной клади(Priority & 2 Cabin Bags)
|6€
|8€
|6€ – 10€
|Малый регистрируемый багаж (10 кг) (10kg Check-in Bag)
|8€
|10€
|10€ – 12€
|Большой регистрируемый багаж (20 кг)
|25€
|40€
|25€
|40€
Что касается Ryanair, компания отказалась от постоянных цен для Priority & 2 Cabin Bags и 10kg Check-in Bag в пользу ценовых диапазонов, как у Wizz Air, но теперь цена не зависит от того, покупаете ли вы его во время бронирования или в аэропорту.
Ну и не будет лишним в данной заметке вспомнить о доступных и известных будущих направлениях Ryanair и Wizz Air из Украины.
Направления Ryanair из украинских городов:
- Киев – Барселона
- Киев – Берлин
- Киев – Быдгощ
- Киев – Братислава
- Киев – Вроцлав
- Киев – Варшава
- Киев – Краков
- Киев – Познань
- Киев – Гданьск
- Киев – Вильнюс
- Киев – Стокгольм
- Киев – Лондон
- Киев – Афины (с 1 апреля 2019 года)
- Киев – Дублин (со 2 мая 2019 года)
- Киев – Пафос (с 3 апреля 2019 года)
- Киев – София (с 3 апреля 2019 года)
- Киев – Манчестер (с 1 апреля 2019 года)
- Киев – Дюссельдорф (с 20 октября 2019 года)
- Киев – Франкфурт-Хан (с 20 октября 2019 года)
- Киев – Карлсруэ (с 21 октября 2019 года)
- Киев – Нюрнберг (с 21 октября 2019 года)
- Львов – Краков
- Львов – Варшава
- Львов – Дюссельдорф
- Львов – Мемминген
- Львов – Лондон
Направления Wizz Air из украинских городов:
- Киев – Братислава
- Киев – Бремен (с 1 марта 2019 года)
- Киев – Биллунн (со 2 марта 2019 года)
- Киев – Будапешт
- Киев – Варшава
- Киев – Вена
- Киев – Вильнюс
- Киев – Вроцлав
- Киев – Ганновер
- Киев – Гданьск
- Киев – Гамбург
- Киев – Дортмунд
- Киев – Дюссельдорф
- Киев – Катовице
- Киев – Кельн
- Киев – Копенгаген
- Киев – Ларнака
- Киев – Лондон
- Киев – Люблин
- Киев – Мюнхен (Мемминген)
- Киев – Нюрнберг
- Киев – Рига (со 2 марта 2019 года)
- Киев –Познань
- Киев – Таллинн
- Киев – Лісабон
- Киев – Берлин
- Киев – Франкфурт-на-Майне
- Киев – Краків (с 5 апреля 2019 года)
- Львов – Берлин
- Львов – Братислава
- Львов – Вильнюс
- Львов – Вроцлав
- Львов – Катовице
- Львов – Копенгаген (с 3 марта 2019 года)
- Львов – Гданьск
- Львов – Дортмунд
- Львов – Лондон
- Львов – Франкфурт-Хан (с 14 декабря 2019 года)
- Харьков – Дортмунд
- Харьков – Катовице
- Харьков – Вроцлав
- Харьков – Гданьск
- Харьков – Лондон
- Харьков – Вена
- Харьков – Краков (с 16 сентября 2019 года).