Новые тарифы Ryanair и Wizz Air за багаж и приоритетную посадку

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Как известно, прошлый год ирландская Ryanair и венгерская Wizz Air — две крупнейшие бюджетные авиакомпании на рынке Украины — завершили ужесточением правил провоза ручной клади и багажа. И новый год оба лоукостера, к сожалению, решили начать с дальнейшего «закручивания гаек». Около трех недель назад без лишнего шума тарифы на приоритетную посадку и багаж повысил Ryanair, а на этой неделе его примеру последовал Wizz Air. В данной заметке мы решили максимально коротко и понятно рассказать, как изменилась цена за багаж и приоритетную посадку у двух основных лоукостеров на украинском рынке.

Новые и старые цены на вышеупомянутые услуги вы найдете в таблицах ниже.

Новые тарифы Wizz Air за багаж и приоритетную посадку:

Услуга Старые цены Новые цены Малый регистрируемый багаж (10 кг) 7€ – 12€ 9€ – 27€ Большой регистрируемый багаж (20 кг) 14€ – 70€ 15€ – 50€ Большой регистрируемый багаж (32 кг) 19€ – 86€ 23€ – 72€ Приоритетна посадка (Wizz Priority) 5€ – 15€ 5€ – 17€ В случае Wizz Air окончательная цена зависит от трех основных факторов: даты путешествия, направления и загруженности рейса. Новые тарифы Ryanair за багаж и приоритетную посадку: Услуга Старые цены Новые цены Во время бронирования В аеропорту Во время бронирования В аеропорту Малая ручная кладь бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно Приоритетна посадка и две единицы ручной клади(Priority & 2 Cabin Bags) 6€ 8€ 6€ – 10€ Малый регистрируемый багаж (10 кг) (10kg Check-in Bag) 8€ 10€ 10€ – 12€ Большой регистрируемый багаж (20 кг) 25€ 40€ 25€ 40€

Что касается Ryanair, компания отказалась от постоянных цен для Priority & 2 Cabin Bags и 10kg Check-in Bag в пользу ценовых диапазонов, как у Wizz Air, но теперь цена не зависит от того, покупаете ли вы его во время бронирования или в аэропорту.

Ну и не будет лишним в данной заметке вспомнить о доступных и известных будущих направлениях Ryanair и Wizz Air из Украины.

Направления Ryanair из украинских городов:

Киев – Барселона

Киев – Берлин

Киев – Быдгощ

Киев – Братислава

Киев – Вроцлав

Киев – Варшава

Киев – Краков

Киев – Познань

Киев – Гданьск

Киев – Вильнюс

Киев – Стокгольм

Киев – Лондон

Киев – Афины (с 1 апреля 2019 года)

Киев – Дублин (со 2 мая 2019 года)

Киев – Пафос (с 3 апреля 2019 года)

Киев – София (с 3 апреля 2019 года)

Киев – Манчестер (с 1 апреля 2019 года)

Киев – Дюссельдорф (с 20 октября 2019 года)

Киев – Франкфурт-Хан (с 20 октября 2019 года)

Киев – Карлсруэ (с 21 октября 2019 года)

Киев – Нюрнберг (с 21 октября 2019 года)

Львов – Краков

Львов – Варшава

Львов – Дюссельдорф

Львов – Мемминген

Львов – Лондон

Направления Wizz Air из украинских городов: