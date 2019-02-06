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Новые тарифы Ryanair и Wizz Air за багаж и приоритетную посадку
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Новые тарифы Ryanair и Wizz Air за багаж и приоритетную посадку

Новые тарифы Ryanair и Wizz Air за багаж и приоритетную посадку

Как известно, прошлый год ирландская Ryanair и венгерская Wizz Air — две крупнейшие бюджетные авиакомпании на рынке Украины — завершили ужесточением правил провоза ручной клади и багажа. И новый год оба лоукостера, к сожалению, решили начать с дальнейшего «закручивания гаек». Около трех недель назад без лишнего шума тарифы на приоритетную посадку и багаж повысил Ryanair, а на этой неделе его примеру последовал Wizz Air. В данной заметке мы решили максимально коротко и понятно рассказать, как изменилась цена за багаж и приоритетную посадку у двух основных лоукостеров на украинском рынке.

Новые и старые цены на вышеупомянутые услуги вы найдете в таблицах ниже.

Новые тарифы Wizz Air за багаж и приоритетную посадку:

УслугаСтарые ценыНовые цены
Малый регистрируемый багаж (10 кг)7€ – 12€9€ – 27€
Большой регистрируемый багаж (20 кг)14€ – 70€15€ – 50€
Большой регистрируемый багаж (32 кг)19€ – 86€23€ – 72€
Приоритетна посадка (Wizz Priority)5€ – 15€5€ – 17€

В случае Wizz Air окончательная цена зависит от трех основных факторов: даты путешествия, направления и загруженности рейса.

Новые тарифы Ryanair за багаж и приоритетную посадку:

УслугаСтарые ценыНовые цены
Во время бронированияВ аеропортуВо время бронированияВ аеропорту
Малая ручная кладьбесплатнобесплатнобесплатнобесплатно
Приоритетна посадка и две единицы ручной клади(Priority & 2 Cabin Bags)6€8€6€ – 10€
Малый регистрируемый багаж (10 кг) (10kg Check-in Bag)8€10€10€ – 12€
Большой регистрируемый багаж (20 кг)25€40€25€40€

Что касается Ryanair, компания отказалась от постоянных цен для Priority & 2 Cabin Bags и 10kg Check-in Bag в пользу ценовых диапазонов, как у Wizz Air, но теперь цена не зависит от того, покупаете ли вы его во время бронирования или в аэропорту.

Ну и не будет лишним в данной заметке вспомнить о доступных и известных будущих направлениях Ryanair и Wizz Air из Украины.

Направления Ryanair из украинских городов:

  • Киев – Барселона
  • Киев – Берлин
  • Киев – Быдгощ
  • Киев – Братислава
  • Киев – Вроцлав
  • Киев – Варшава
  • Киев – Краков
  • Киев – Познань
  • Киев – Гданьск
  • Киев – Вильнюс
  • Киев – Стокгольм
  • Киев – Лондон
  • Киев – Афины (с 1 апреля 2019 года)
  • Киев – Дублин (со 2 мая 2019 года)
  • Киев – Пафос (с 3 апреля 2019 года)
  • Киев – София (с 3 апреля 2019 года)
  • Киев – Манчестер (с 1 апреля 2019 года)
  • Киев – Дюссельдорф (с 20 октября 2019 года)
  • Киев – Франкфурт-Хан (с 20 октября 2019 года)
  • Киев – Карлсруэ (с 21 октября 2019 года)
  • Киев – Нюрнберг (с 21 октября 2019 года)
  • Львов – Краков
  • Львов – Варшава
  • Львов – Дюссельдорф
  • Львов – Мемминген
  • Львов – Лондон

Направления Wizz Air из украинских городов:

  • Киев – Братислава
  • Киев – Бремен (с 1 марта 2019 года)
  • Киев – Биллунн (со 2 марта 2019 года)
  • Киев – Будапешт
  • Киев – Варшава
  • Киев – Вена
  • Киев – Вильнюс
  • Киев – Вроцлав
  • Киев – Ганновер
  • Киев – Гданьск
  • Киев – Гамбург
  • Киев – Дортмунд
  • Киев – Дюссельдорф
  • Киев – Катовице
  • Киев – Кельн
  • Киев – Копенгаген
  • Киев – Ларнака
  • Киев – Лондон
  • Киев – Люблин
  • Киев – Мюнхен (Мемминген)
  • Киев – Нюрнберг
  • Киев – Рига (со 2 марта 2019 года)
  • Киев –Познань
  • Киев – Таллинн
  • Киев – Лісабон
  • Киев – Берлин
  • Киев – Франкфурт-на-Майне
  • Киев – Краків (с 5 апреля 2019 года)
  • Львов – Берлин
  • Львов – Братислава
  • Львов – Вильнюс
  • Львов – Вроцлав
  • Львов – Катовице
  • Львов – Копенгаген (с 3 марта 2019 года)
  • Львов – Гданьск
  • Львов – Дортмунд
  • Львов – Лондон
  • Львов – Франкфурт-Хан (с 14 декабря 2019 года)
  • Харьков – Дортмунд
  • Харьков – Катовице
  • Харьков – Вроцлав
  • Харьков – Гданьск
  • Харьков – Лондон
  • Харьков – Вена
  • Харьков – Краков (с 16 сентября 2019 года).
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