Лучше поздно, чем никогда: через 2 дня после запуска Google Stadia покупатели Founder’s Edition наконец начали получать коды доступа к сервису

Запуск игрового стримингового сервиса Google Stadia оказался, мягко говоря, разочаровывающим. Несмотря на обещания реализовать минимальные (и даже «отрицательные») задержки, фактические первые обзоры демонстрировали, что сервис не способен обеспечить качественную (без сжатия) и плавную картинку (без задержек), а также имеет проблемы с управлением.

Более того, многие из заявленных функций так и не были готовы к моменту запуска, их поддержка будет добавлена позже. Наконец, перечень доступных игр нельзя назвать слишком уж большим. Фактически пользователям предлагается всего 22 проекта. Даже несмотря на то, что это больше изначально обещанных 12 игр, но всё же меньше, чем подготовила Microsoft для своего собственного игрового сервиса Project xCloud. На период тестирования там уже предлагается 50 игр.

Но как оказалось, это не полный перечень проблем, связанных с запуском Google Stadia. Дело в том, что далеко не все желающие смогли присоединиться к сервису в день начала его работы. Только вечером 21 ноября (запуск состоялся 19 ноября), Google написала в сервисе микроблогов Twitter, что она наконец-то предоставила коды доступа всем, кто приобрёл Stadia Founder’s Edition за $130. Таким образом, некоторым пользователям пришлось лишь наблюдать за запуском сервиса, а не использовать его, хотя они заплатили за то, чтобы приобщиться к группе «Основателей» и даже получили контроллеры Stadia. Но они были бесполезными на протяжении этих двух дней.

Here’s the latest update: If you ordered and paid for Founder’s Edition, you should now have your Stadia access code.

Pre-orders and access codes for Premiere Edition will start shipping early next week. Thanks for sticking with us!

— Stadia (@GoogleStadia) November 22, 2019