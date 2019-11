Самые интересные анонсы презентации Microsoft Inside Xbox в рамках конференции X019

Корпорация Microsoft провела в Лондоне конференцию X019, на которой она продемонстрировала множество новых игр для Xbox, а также рассказала о своих усилиях в игровом направлении.

Представители Microsoft рассказали, что они научились на ошибках Xbox One и не намерены повторять их при выпуске игровой консоли следующего поколения, известной под кодовым названием Project Scarlett. Речь идёт о том, что на момент выхода Xbox One эта модель проигрывала основному конкуренту в производительности, но при этом стоила на $100 дороже. Теперь компания стремится избежать повторения такой ситуации. Как ожидается, консоль Microsoft Project Scarlett будет поддерживать разрешение до 8K и частоту обновления до 120 кадров в секунду. Также планируется внедрить поддержку трассировки лучей и переменной частоты обновления. Устройство получит специально созданный по заказу процессор AMD на базе архитектуры Zen 2 с графикой Radeon RDNA, а также твердотельный накопитель.

Что касается краткосрочных планов, то к Чёрной пятнице Microsoft подготовила снижение цен на консоли Xbox One, игровые контроллеры и сторонние игры. Например, скидка на консоли Xbox One X и наборы с ними составляет $150, а для версий Xbox One S размер скидки составляет $100. Акционные предложения будут действовать в Microsoft Store с 24 ноября по 2 декабря, но для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Live Gold льготные цены начнут действовать уже с 21 ноября. Кроме того, начиная с 14 ноября приобрести 3-месячную подписку Xbox Game Pass Ultimate можно всего за $1.

Также стало известно, что игры серии Final Fantasy станут доступны в рамках Xbox Game Pass. Поклонники серии смогут играть в Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII: Remastered, Final Fantasy IX, Final Fantasy X: HD Remastered, Final Fantasy X-2: HD Remastered, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns: Final Fantasy XIII и Final Fantasy XV. Всего же в следующем году в сервисе подписки Xbox Game Pass появится более 50 новых игр.

В скором времени игрокам на платформе ПК станут доступны игры Halo – сборник Halo: The Master Chief Collection (включает 6 игр). Первой игрой из этого набора станет ремастер Halo: Reach, который выйдет уже 3 декабря. В сервисе Steam уже можно приобрести весь комплект Halo: The Master Chief Collection по цене 479 грн или отдельно Halo: Reach за 169 грн.

Игровой стриминговый сервис xCloud планируется запустить в 2020 году. Более точный временной интервал и стоимость доступа пока не называются. Сервис будет поддерживать сторонние контроллеры, в том числе и для PS4. xCloud также будет доступен и на компьютерах с Windows 10 и в планах компании также значится стриминг компьютерных игр.

Добавим, в тест Project xCloud добавили 50 игр более чем от 25 партнёров. Среди таких игр упоминаются Madden NFL 20, Devil May Cry 5, Tekken 7 и Forza Horizon 4. Таким образом, в тестовом доступе в Project xCloud уже предлагается больше игр, чем будет в Stadia на момент запуска сервиса, который, как мы знаем, будет слегка урезанным.

И напоследок расскажем о некоторых новых играх от партнёров Microsoft.

Компания Dontnod Entertainment, создавшая в своё время Life is Strange, работает над новым проектом в жанре интерактивного повествования под названием Tell Me Why. Это история о двух близнецах, которые исследуют своё «полное травматических переживаний детство». Один из персонажей – трансгендер. Игра выйдет летом 2020 года для Xbox One и ПК.

Разработчик Rare (Battletoads, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie) анонсировал игру Everwild, события которой происходят в уникальном магическом мире. Проект станет эксклюзивом для платформ Xbox One и Windows 10.

Наконец, студия Obsidian (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) показала игру Grounded. Четырём друзьям предстоит выживать в полном опасностей мире после того, как они были уменьшены до размеров муравья. Нечто подобное было в книге Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Эта игра выйдет весной 2020 года для Xbox One и ПК. Она уже доступна в раннем доступе в Steam.

