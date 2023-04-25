«Это грустно. Считайте, что ничего не видели». Дэвид Линч раскритиковал людей, которые смотрят фильмы на телефонах

Американский режиссер Дэвид Линч нарушил свое молчание в СМИ и дал интервью французскому киножурналу Cahiers du Cinema, в котором рассказал о своем отношении к просмотру фильмов на телефонах.

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«Если вы смотрели фильм на телефоне – считайте, что ничего не видели. Это грустно», – сказал Линч журналистам издания.

Режиссер «Малхолланд Драйв» также назвал состояние нынешнего полнометражного кино «ужасным» и пожаловался на коронавирус, который «остановил просмотр фильмов в кинотеатрах»:

«Проститься с кинотеатрами — это тяжелее всего. Искусство и эксперименты закончились. Владельцы кинотеатров… продлевают любовь к кино. Есть еще герои, которые борются за это».

Дэвид Линч не единственный режиссер, призывающий зрителей ходить в кинотеатры, ранее подобные мысли высказывали М. Найт Шьямалан («Стук в кабину») и Джеймс Кэмерон. Последний заявил, что устал от стриминга:

«Даже в Китае зрители возвращаются в кинотеатры – там, где большой всплеск COVID. Обществу это нужно, нам нужно ходить в кинотеатры. Хватит стриминга, мне надоело сидеть на заднице», — сказал режиссер «Аватара».

Источник: Gamesradar, The Guardian