Новости Кино 25.04.2023 в 18:27

«Это грустно. Считайте, что ничего не видели». Дэвид Линч раскритиковал людей, которые смотрят фильмы на телефонах

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Это грустно. Считайте, что ничего не видели». Дэвид Линч раскритиковал людей, которые смотрят фильмы на телефонах

Американский режиссер Дэвид Линч нарушил свое молчание в СМИ и дал интервью французскому киножурналу Cahiers du Cinema, в котором рассказал о своем отношении к просмотру фильмов на телефонах.

Курс Fullstack Web Development
Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не знайдеш роботу 😉
Запишіть мене на курси

«Если вы смотрели фильм на телефоне – считайте, что ничего не видели. Это грустно», – сказал Линч журналистам издания.

Режиссер «Малхолланд Драйв» также назвал состояние нынешнего полнометражного кино «ужасным» и пожаловался на коронавирус, который «остановил просмотр фильмов в кинотеатрах»:

«Проститься с кинотеатрами — это тяжелее всего. Искусство и эксперименты закончились. Владельцы кинотеатров… продлевают любовь к кино. Есть еще герои, которые борются за это».

Дэвид Линч не единственный режиссер, призывающий зрителей ходить в кинотеатры, ранее подобные мысли высказывали М. Найт Шьямалан («Стук в кабину») и Джеймс Кэмерон. Последний заявил, что устал от стриминга:

«Даже в Китае зрители возвращаются в кинотеатры – там, где большой всплеск COVID. Обществу это нужно, нам нужно ходить в кинотеатры. Хватит стриминга, мне надоело сидеть на заднице», — сказал режиссер «Аватара».

Источник: Gamesradar, The Guardian


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить