Львовский апелляционный суд запретил патрульным полицейским использовать радар TruCAM в руках

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О том, что полиция не уполномочена использовать в руках радар TruCAM для контроля за соблюдением скоростного режима, постановил Восьмой апелляционный административный суд Львова, сообщает liga.net со ссылкой на решение суда.

В постановлении судья ссылался на ст.40 Закона «О Национальной полиции», где говорится, что TruCAM должен быть установлен стационарно.

«Вибрация прибора TruCAM [при измерении с рук], может дать погрешность, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля. Ручное размещение средств для измерения и фиксации скорости противоречит предписаниям ст.40». из постановления суда

Контроль скорости с помощью радаров TruCAM, которые ввели в 2018 году, разрешен только в специально обустроенных зонах. О такой зоне должен информировать дорожный знак «5.70».