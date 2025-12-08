MacBook Pro M5 выжил после наезда автомобиля: лишь несколько царапин

Классический алюминиевый моноблочный алюминиевый ноутбук снова доказал свою прочность: владелец нового MacBook Pro M5 случайно переехал устройство своим авто — и тот отделался лишь несколькими мелкими царапинами. Эту историю рассказал пользователь Reddit под ником Solid-Associate6144, который только что приобрел ноутбук и сначала считал, что такие модели слишком хрупкие.

Ситуация произошла из-за банальной привычки положить вещи на крышу авто «буквально на минутку». Владелец забыл о MacBook Pro M5, тронулся, а компьютер слетел под колеса. Поиски длились полчаса — и, когда он нашел ноутбук, результат удивил: на корпусе было лишь несколько царапин. Никаких вмятин, трещин или сломанных петель.

Некоторую защиту дала простая бюджетная тканевая сумка — она приняла на себя контакт с колесом. Тем не менее, как отмечают сам пользователь и комментаторы, 99% других ноутбуков в такой ситуации были бы раздавлены полностью. Именно здесь и проявляется преимущество конструкции Apple: цельный алюминиевый корпус, жесткие крышка и основание, а также петли, рассчитанные на годы использования.

Некоторые комментаторы предположили, что свою роль сыграла физика: масса авто распределилась на относительно большую площадь, поэтому давление на конкретную точку не стало критическим. Но даже при таких условиях подобное «испытание» убило бы большинство ноутбуков с пластиковым корпусом. MacBook Pro снова подтвердил репутацию «бронированного ноутбука»: в свое время один из них даже остановил пулю и спас человеку жизнь.

Источник: wccftech