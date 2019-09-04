Макс Яковер и Максим Бахматов покинули UNIT.City, новым руководителем проекта назначили француза Доминика Пиоте





Команда технопарка UNIT.City объявила, что управляющие партнеры Макс Яковер и Максим Бахматов покидают проект, так как они успешно завершили первый этап запуска, а их трехгодичные контракты истекают. Следующим шагом в развитии UNIT.City станет выход компании на международный уровень и этим займется новое руководство во главе с генеральным директором Домиником Пиоте.

Отметим, что Доминик Пиоте является экспертом в области цифровых технологий, который более 20 лет занимается цифровыми трансформациями для компаний из списка Fortune 500, как в качестве консультанта, так и в качестве корпоративного менеджера. Ранее г-н Пиоте занимал должность СЕО инновационного агентства Fabernovel US. Всего за год он удвоил размер и доходы компании, а также поддержал открытие Fabernovel в Азии. До этого Доминик был владельцем компании Rebellion Lab, которая занималась разработкой цифровых стратегий и консалтинговых услуг в Кремниевой долине. Впоследствии Пиоте успешно продал Rebellion Lab компании Fabernovel.

«UNIT.City выходит на новый уровень. Я хочу, чтобы больше международных компаний открывали свои офисы здесь и приглашали в свою команду украинских айтишников, которые давно зарекомендовали себя высококлассными специалистами. Для того, чтобы это как можно скорее стало реальностью, мы пригласили возглавить инновационный парк человека с опытом работы в Кремниевой долине — француза Доминика Пиотэ. Благодаря опыту Доминика и его знанием UNIT.City имеет все шансы на прорыв к инновационной системе мира. Благодарен Бахматову и Яковеру за вклад в развитие инновационного парка, который превратил смелый стартап на уникальный проект международного уровня» — отметил Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture.

Яковер и Бахматов возглавили инновационный парк на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода в конце 2016 года по приглашению основателя инвестиционной группы UFuture Василия Хмельницкого. Весной 2017-го состоялась публичная презентация будущего городка инноваций, проект стартовал со школы UNIT Factory.

За три года в парке, помимо UNIT Factory, было построено 5 бизнес-кампусов на 27 тыс. кв. м, коворкинг Chasopys.UNIT, 4 лаборатории, бесплатный спортивный комплекс и несколько кафе. Еще два кампуса, центральную площадь, а также арт-объект должны открыть до конца текущего года. В этом году в UNIT.City также начали строить жилье, которое должно занять около 30% всей площади.

«Когда мы начинали, понятия «инновационный парк» на рынке даже не существовало. Это абсолютно новое явление для Украины, поэтому мы писали концепцию и стратегию с нуля, — рассказывает Макс Яковер, экс-СЕО и управляющий партнер UNIT.City. — Теперь UNIT.City уже не просто узнаваем — это феномен, который копируют. Знаю, что почти каждый город в стране теперь хочет открыть у себя маленький UNIT. Нам с командой удалось построить бренд, запустить экосистему, наполнить пространство резидентами, событиями и жизнью, заложить основы сообщества. Сейчас для UNIT.City время переходить к следующей стадии и выходить за пределы Украины».

По словам Яковера, за три года парк стал домом для почти 110 компаний, R&D-центры открыли мировые гиганты Snap и Syngenta, партнерами стали Microsoft, Amazon, Visa, Lenovo и др. Команда экосистемы сделала более 25 проектов (в том числе, 8 отраслевых гайдов), направленных на развитие культуры предпринимательства и инноваций, там состоялось более тысячи мероприятий.

Источник: UNIT.City