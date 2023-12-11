«Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки дебютировал с рекордными $12,8 млн в США, а концертный фильм Бейонсе «Renaissance» провалился во второй уик-энд

Фентезийная история о взрослении знаменует неожиданное возвращение маэстро анимации Хаяо Миядзаки на экраны после более чем 10 лет отсутствия — режиссер «Унесенных призраками» и «Принцессы Мононоке» объявил о завершении карьеры в 2013 году.

«Мальчик и цапля» понемногу выходит в международном прокате, где уже заработал $84 млн ($56 млн пришлись на родную для Миядзаки Японию, а $12,8 млн — на США).

Полуавтобиографическая история, написанная и срежиссированная Миядзаки, рассказывает о 12-летнем мальчике Махито Маки, который после гибели матери во время войны переезжает к тете в отдаленный загородный дом. Впоследствии он встречает цаплю, которая проводит его в фантастическую «страну чудес». Музыкальное сопровождение к мультфильму создал композитор Studio Ghibli Джо Хисаиси, а англоязычную версию «Мальчика и цапли» озвучили Кристиан Бэйл, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.

Чемпион предыдущих американских выходных «Renaissance» Бейонсе в этот уик-энд заработал всего $5 млн и занял пятое место в национальном прокате — падение на 77%, а значит концертному фильму Тейлор Свифт, заработавшему на внутреннем рынке $180 млн (тогда как фильм Бейонсе — $28 млн), не грозит конкуренция.

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» заняла второе место в США с общим внутренним заработком $135,6 млн и $280 млн в мире в целом (цифра солидная, учитывая скромный бюджет в $100 млн для ленты такого масштаба).