Пенсия отменяется – Хаяо Миядзаки после «Мальчика и Цапли», вероятно, выпустит еще несколько мультфильмов

Хаяо Миядзаки, похоже, передумал идти на заслуженный отдых – кроме «Мальчика и Цапли» японский режиссер задумал еще несколько анимационных работ.

В 2013 году всемирно известный аниматор объявил о завершении работы в полнометражном кино. Он распустил Studio Ghibli, соучредителем которой был, и позволил художникам уйти в новые компании. Впрочем, сам Миядзаки так и не смог перестать рисовать, что в конце концов вылилось в новый фильм, и как оказалось не единственный.

Согласно сайту Gamesradar, вице-президент Studio Ghibli Джуничи Нишиока рассказал журналистам, что 82-летний Хаяо регулярно посещает офис студии с новыми идеями, чем проявляет интерес к созданию новых мультфильмов. Интересная новость, учитывая, что «Мальчика и цаплю» продвигали как последний фильм режиссера «Унесенных призраками» (ещё одна анимация Миядзаки, отмеченная «Оскаром»).

«Мальчик и цапля‎» выходит через 10 лет после предыдущей работы Миядзаки «Ветер крепчает‎» и рассказывает о жизни парня Махито Маки (Сома Сантоки) во время Второй мировой войны. Юноша переживает ужасную семейную трагедию и вынужден переехать в сельскую местность, где его отец (Такуя Кимура) производит детали для самолетов японских военных (как это делал и отец Миядзаки). Махито начинает исследовать таинственные территории, встречая серую цаплю — и с этого момента фильм превращается в удивительную, часто поразительную фантасмагорию.

Новая работа Миядзаки уже вышла в Японии (собрав рекордные для Ghibli $13,2 млн за стартовый уик-энд), а 8 декабря дебютирует в США и Канаде. Ниже можно просмотреть первый тизер: