Новости Кино 08.09.2023 в 17:36

Пенсия отменяется – Хаяо Миядзаки после «Мальчика и Цапли», вероятно, выпустит еще несколько мультфильмов

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Пенсия отменяется – Хаяо Миядзаки после «Мальчика и Цапли», вероятно, выпустит еще несколько мультфильмов

Хаяо Миядзаки, похоже, передумал идти на заслуженный отдых – кроме «Мальчика и Цапли» японский режиссер задумал еще несколько анимационных работ.

В 2013 году всемирно известный аниматор объявил о завершении работы в полнометражном кино. Он распустил Studio Ghibli, соучредителем которой был, и позволил художникам уйти в новые компании. Впрочем, сам Миядзаки так и не смог перестать рисовать, что в конце концов вылилось в новый фильм, и как оказалось не единственный.

Анімаційна студія Ghibli після 10-річної перерви анонсувала новий фільм Хаяо Міядзакі “Як ти живеш?”/How Do You Live
Хаяо Миядзаки

Согласно сайту Gamesradar, вице-президент Studio Ghibli Джуничи Нишиока рассказал журналистам, что 82-летний Хаяо регулярно посещает офис студии с новыми идеями, чем проявляет интерес к созданию новых мультфильмов. Интересная новость, учитывая, что «Мальчика и цаплю» продвигали как последний фильм режиссера «Унесенных призраками» (ещё одна анимация Миядзаки, отмеченная «Оскаром»).

«Мальчик и цапля‎» выходит через 10 лет после предыдущей работы Миядзаки «Ветер крепчает‎» и рассказывает о жизни парня Махито Маки (Сома Сантоки) во время Второй мировой войны. Юноша переживает ужасную семейную трагедию и вынужден переехать в сельскую местность, где его отец (Такуя Кимура) производит детали для самолетов японских военных (как это делал и отец Миядзаки). Махито начинает исследовать таинственные территории, встречая серую цаплю — и с этого момента фильм превращается в удивительную, часто поразительную фантасмагорию.

Новая работа Миядзаки уже вышла в Японии  (собрав рекордные для Ghibli $13,2 млн за стартовый уик-энд), а 8 декабря дебютирует в США и Канаде. Ниже можно просмотреть первый тизер:

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
Compaq Presario 1200 — моє перше знайомство з ноутбуками
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить