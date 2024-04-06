Марк Цукерберг стал третьим самым богатым человеком мира с $186,9 млрд и обошел Илона Маска

Марк Цукерберг опередил Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире. Еще в начале марта Маск занимал первое место в индексе миллиардеров Bloomberg, но спустился на четвертое после сообщения об отмене выхода (что Маск позже опроверг). Также в начале недели стало известно, что поставки автомобилей Tesla упали за последние три месяца.

В этом году состояние Маска сократилось на $48,4 млрд, тогда как Цукерберг добавил дополнительно получил $58,9 млрд. Акции Meta стремительно растут и установи новый рекорд в пятницу. Это первый случай, когда Цукерберг ворвался в тройку лидеров рейтинга самых богатых людей с 16 ноября 2020 года, когда его состояние составляло $105,6 млрд, а состояние Маска составляло $102,1 млрд. Сейчас капитал Маска составляет $180,6 млрд, а Цукерберга — $186,9 млрд.

В этом году акции Tesla упали на 34%, что является худшим показателем в индексе S&P 500. На это повлияло глобальное замедление спроса на электромобили, рост конкуренции в Китае и проблемы с производством в Германии. Meta тем временем выросла на 49% благодаря высоким квартальным прибылям и интересу к инициативам компании по ИИ. Это пятый лучший результат в S&P 500.

Состояние Маска может испытать еще больший удар после того, как судья в Делавэре отменил его вознаграждение в Tesla на $55 млрд. Bloomberg Billionaires Index продолжает использовать опционы из этого пакета в своих расчетах его богатства. Бернар Арно, глава гиганта роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос занимают первые два места в рейтинге Bloomberg с состоянием $223,4 млрд и $207,3 млрд соответственно.