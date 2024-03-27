Цукерберг сфотографировался в новой кожанке Дженсена Хуанга и сравнил его с «Тейлор Свифт в мире технологий»

Кажется, Цукербергу нравится стиль Хуанга, а вот босс Nvidia выглядит несколько смущенным на снимке, поскольку вместо этого ему пришлось примерить дубленку Марка.

Во вторник руководитель Meta загрузил в Instagram снимок, где они с Хуангом позируют в позаимствованных друг у друга нарядах: Марк счастливо улыбается в знаменитой кожаной куртке босса Nvidia, тогда как сам Дженсен кажется растерянным в слишком большой для него дубленке Цукерберга.

«Jersey swap», — написал Цукерберг под заметкой, ссылаясь на популярную традицию обмена футболками в НФЛ.

В комментариях Марк добавил, что Хуанг «как Тейлор Свифт — но в мире технологий».

Смущенный вид Дженсена Хуанга можно понять, ведь ему пришлось временно расстаться с совершенно новой курткой, которую он впервые надел на публику, сменив предыдущую, на мероприятии GTC 2024 около 2-х недель назад. Редакторы Tom’s Hardware тогда обнаружили, что это творение Tom Ford по цене $9 000.

Цукерберг редко отказывался от своего стиля «серых футболок и худи», но в этом году он уже второй раз предстает в непривычном для него образе — предыдущий, в традиционном индийском наряде, на предсвадебной вечеринке сына азиатского миллиардера.

Встреча Цукерберга и Хуанга не была неожиданностью, учитывая амбиции Meta по агрессивному расширению сферы ИИ. Во время телефонного разговора о прибыли в прошлом году Марк сказал инвесторам, что искусственный интеллект будет «самой большой областью инвестиций его компании в 2024 году для инженерных и вычислительных ресурсов».

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В январе Цукерберг заявил, что к концу 2024 года компания планирует иметь более 340 000 графических процессоров Nvidia H100, а также, что вычислительная инфраструктура Meta будет содержать «почти 600 тысяч вычислительных эквивалентов H100, если включить другие графические процессоры». По оценкам аналитиков Raymond James, Nvidia продает чипы H100 по цене от $25 000 до $30 000, а на eBay они могут стоить более $40 000 — если бы Meta платила минимально, то потратила бы на это около $9 млрд, поэтому неудивительно, что Цукерберг пытается наладить отношения с боссом Nvidia.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг «вербует» ИИ-исследователей Google DeepMind через личные электронные письма и предлагает им должности без собеседований.

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