Marvel Studios получила права на образ Стэна Ли для своих фильмов и тематических парков Disney

Спустя более трех лет после смерти Стэн Ли может вернуться в кинематографическую вселенную Marvel. The Hollywood Reporter сообщил, что Marvel Studios подписала новое лицензионное соглашение со Stan Lee Universe, которое распространяется на следующие 20 лет.

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Теоретически студия сможет использовать образ и имя Стэна Ли не только в новых фильмах и телепрограммах, но и в других средствах массовой информации.

POW!! Entertainment, производственная компания, соучредителем которой был Стэн Ли в 2001 году, и впоследствии получившая от него иск в 2018 году за подделку его подписи на юридических документах, подписала лицензионное соглашение с Genius Brands и Marvel Studios, которое дает голливудскому гиганту право использовать образ Ли в своих фильмах и следующих проектах.

В пресс-релизе о 20-летнем соглашении генеральный директор и президент Genius Brands Энди Хейворд выразил гордость за «невероятно ценные права на имя Стэна Ли, изображение, товары и бренд интеллектуальной собственности».

«Поскольку мы вступаем в столетний год со дня рождения Стэна, 28 декабря 2022 года, мы рады видеть, что память о нем и его наследие будут продолжаться.Это действительно гарантирует, что Стэн с помощью цифровых технологий, видеоматериалов и других способов будет жить в самом важном месте — фильмах Marvel и тематических парках Disney».

Ли был писателем и главным редактором комиксов Marvel в 1960-х годах, когда он вместе с такими художниками, как Джек Кирби и Стив Дитко, положил начало созданию супергероев, которые сейчас являются основой самых кассовых фильмов в мире. Он также стал всегда улыбающимся публичным лицом компании, величественное положение, которое он занимал в течение десятилетий, несмотря на изменения в его королевском положении и обязанностях, и даже после того, как он официально расстался с компанией.

За годы и месяцы, предшествовавшие смерти Ли в 2018 году, его жизнь была отмечена заявлениями о жестоком обращении с пожилыми людьми, а также финансовыми проблемами, которые, по-видимому, возникли из-за того, что его окружали люди, желающие нажиться на имени соавтора Людей Икс.