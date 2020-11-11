Maxon выпустил бенчмарк Cinebench R23 с поддержкой ARM-процессоров Apple M1

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10 ноября Apple представила первые компьютеры Mac на собственных ARM-процессорах M1 (MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro). Нам еще предстоит выяснить, как отличается производительность чипов M1 в разных устройствах (сама Apple никаких подробностей на этот счет не предоставляет). Разобраться в этом призвана помочь новая версия популярного бенчмарка Cinebench под порядковым номером 23.

Главное новшество Cinebench 23 — поддержка новейшего процессора M1, спроектированных компанией на основе архитектуры ARM на замену x86-совместимым процессорам Inte и производящегося на мощностях TSMC по 5-нм технологии. После выхода новинок на следующей неделе ПО можно будет использовать для оценки производительности нового творения купертиновцев и сравнения с показателями x86-совместимых CPU Intel. Для работы тестового ПО требуется macOS версии 10.13.6 или новее.

Новая версия бенчмарка поддерживает и компьютеры под управлением Windows 10 (было бы странно, если бы не поддерживала). Но стоит учитывать, что разработчики Maxon внесли важные изменения в оценочные алгоритмы, поэтому сравнивать результаты Cinebench R23 и Cinebench R20 будет некорректно.

Cinebench R23 уже доступен для загрузки на официальном сайте Maxon.