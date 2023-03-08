Meta возвращает Messenger в приложение Facebook после 8 лет разлуки

Messenger скоро воссоединится с приложением Facebook. Компания Meta объявила, что её специалисты проводят тест с интеграцией двух приложений в одно. В скором времени к тестированию планируется привлечь широкую аудиторию.

Отметим, решение объединить Messenger и Facebook – это возвращение к истокам. Дело в том, что изначально чаты были встроены в приложение Facebook. Но в 2014 году Facebook и Messenger разделили, когда генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что использование Messenger в качестве отдельного приложения обеспечивает «лучший опыт».

Теперь Meta стремится обратить вспять это изменение. Первые сообщения о таких планах начали появляться в июне прошлого года, а в декабре уже якобы начался процесс внутреннего тестирования объединения. Теперь эти слухи получили официальное подтверждение. Предполагается, что Facebook вносит эти изменения, чтобы лучше конкурировать с TikTok, у которого есть встроенные возможности обмена сообщениями.

Попутно Meta стремится всех убедить, что Facebook живее всех живых, и у соцсети больше пользователей, чем когда-либо прежде:

«Вопреки сообщениям об обратном, Facebook не мертв и не умирает, а на самом деле жив и процветает с 2 миллиардами активных пользователей в день. Люди используют Facebook не только для того, чтобы общаться с друзьями и семьей, но и для того, чтобы узнавать и участвовать в том, что для них наиболее важно».

Однако неясно, сколько из этих «ежедневно активных» пользователей Facebook являются теми, кто делает публикации на платформе непреднамеренно. По данным The New York Times, многие подростки и молодые люди при регистрации в Instagram не осознавали, что поставили галочку в поле, которое дает платформе разрешение автоматически делиться сообщениями в Facebook.

Источник: The Verge