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Meta закрывает криптокошелёк Novi и призывает пользователей вывести с него средства

Meta закрывает криптокошелёк Novi и призывает пользователей вывести с него средства

Компания Meta закрывает свой цифровой криптовалютный кошелёк Novi. Ранее он был известен под названием Calibra. С 20 июля компания прекратит добавлять средства в кошельки, а 1 сентября платформа будет полностью закрыта.

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Meta рекомендует пользователям вывести имеющиеся средства с балансов «как можно скорее». Также отмечается, что компания «попытается перевести» любые оставшиеся деньги на банковские счета и дебетовые карты клиентов после завершения работы Novi.

Закрытие Novi фактически знаменует собой конец криптовалютных амбиций Meta. В октябре прошлого года компания запустила «небольшой пилотный проект» с Novi, но без поддержки собственной криптовалюты Diem (ранее известной как Libra). Месяц спустя глава криптовалютного направления в Meta Дэвид Маркус покинул компанию. В начале 2022 года Diem Association объявила о продаже своих активов и «сворачивании» операций.

Но кончина Novi и Diem не означает, что Meta полностью отказывается от идеи использования собственного цифрового кошелька. Недавно Марк Цукерберг представил Meta Pay — цифровой кошелек для метавселенной.

Цукерберг представил Meta Pay — цифровой кошелек для метавселенной

Источник: Engadget


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