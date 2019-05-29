Металл больше не в моде. Intel предлагает использовать основным материалом для корпусов двухэкранных ноутбуков… текстиль





Параллельно с впечатляющим игровым ноутбуком Honeycomb Glacier, о котором мы уже рассказали в одной из сегодняшней новостей, в недрах лабораторий Intel в Санта-Кларе ведется разработка еще нескольких вариантов конструкций ноутбуков с двумя экранами. Еще одна инициатива — Twin River. Так называется попытка Intel создать двухэкранный ноутбук или ноутбук с гибким экраном в шасси из текстиля. Да, вы все правильно прочитали, Intel хочет заменить алюминиевые сплавы, которые сейчас служат основным материалом для изготовления корпусов современных ноутбуков, на ткань.

В рамках проекта Twin River инженеры Intel создали множество прототипов тканевых ноутбуков с двумя 12,3-дюймовыми экранами разрешением 1920х1280 пикселей, обтягивая их самыми разными синтетическими тканями из полиэстера, полиамида и лайкры. Но проект примечателен не столько количеством созданных прототипов (хотя и этим тоже), сколько уровнем производительности этих самых ноутбуков.

Инженерам Intel удалось разместить четырехъядерный 15-ваттный процессор Intel Core U-серии в тонком корпусе с безвентиляторным дизайном без необходимости ограничения мощности CPU. Для этого компания специально разработала очень тонкую систему охлаждения с испарительной камерой, а также системную плату уникальной конструкции с диагональю ориентацией процессора вместо традиционной горизонтальной или вертикальной. Это позволили расположить процессор ближе к микросхемам подсистемы питания.

На данный момент компания тщательно защищает свой фирменный запатентованный дизайн, так что фотографий, позволяющий оценить эту самую уникальную конструкцию и компоновку, нет. Зато есть фото множества различных текстильных материалов, из которых сотрудники выбирали самый оптимальный. Фотографии образцов тканей и прототипов ноутбуков, обтянутых ими, можно посмотреть в галерее ниже.

Отметим, что сама по себе идея использовать текстиль для обшивки корпуса устройств не нова. Например, взять хотя бы ноутбук Microsoft Surface Laptop, обтянутый алькантарой внутри. Кроме того, можно вспомнить о HP, которая в прошлом году выпустила кожаный гибридный планшет Spectre Folio, а в этом решила пойти еще дальше и начать использовать в отделке ноутбуков вставки из натурального дерева. С одной стороны, использование текстиля в качестве основного материала корпуса кажется весьма сомнительной затеей с практической точки зрения — ведь ткань быстро теряет вид из-за загрязнений. С другой, в случае ноутбуков с гибкими экранами эластичные тканевые корпусы могут стать отличным решением как с эстетической точки зрения, так и с технической.

Источник: The Verge