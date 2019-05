Не только кожа, но и дерево. HP начала использовать в отделке ноутбуков вставки из натурального дерева

Крупнейшая компьютерная выставка Computex 2019 в Тайбэе как раз в самом разгаре, и поток анонсов новых устройств продолжает бить ключом. Вчера россыпью новых мобильных компьютеров щеголяла ASUS, а сегодня эстафету подхватила HP.

В прошлом году американский производитель вывел на рынок имиджевый гибридный планшет Spectre Folio, выделяющийся кожаной отделкой. Следующий необычным и натуральным материалом, которым дизайнеры HP решили выделить свои ноутбуки, стало дерево. На выставку Computex 2019 производитель привел несколько ноутбуков с деревянными панелями в нескольких вариантах дизайна, украшающими рабочую область под клавиатурой.

Нет, они не были вырезаны из ценных пород красного дерева высококвалифицированными ремесленниками-дровосеками, но они на самом деле изготовлены из натурального дерева, а не из пластика, имитирующего деревянную фактуру.

Деревянная отделка будет предлагаться в качестве опции для новых моделей ноутбуков Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 и Envy 17 модельного ряда 2019 года. Всего есть три вараинта отделки: черный с темно-коричневым орехом (Nightfall Black with Natural Walnut), белый с березой (Ceramic White with White Birch) и серебристый с березой (Natural Silver with Pale Birch). При этом в HP заверяют, что каждый отдельный экземпляр будет «в своем роде уникальным» благодаря естественным различиям рисунка древесинных волокон.

В остальном же новые ноутбуки HP из коллекции Envy Wood внешне ничем не отличаются от актуальных металлических собратьев. Что касается технических улучшений, пока лишь известно, что обновленные модели будут предлагаться в вариантах с новейшими процессорами Intel и AMD. Выход новых ноутбуков Envy Wood на рынок запланирован на осень. Вероятно, ближе к дате выхода станут известно подробности о вариантах конфигурации и цены ноутбуков. Пока же предлагаем просто оценить, как будут выглядеть грядущие новинки Envy Wood с деревянными панелями.

Источник: The Verge