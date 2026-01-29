Новости Крипто 29.01.2026 comment views icon

Металлическое ралли продолжается: серебро обогнало биткоин, а золото — эфириум

Шадрин Андрей

На этой неделе серебро перегнало биткоин по доходности с 2017 года, пробив отметку $115 за тройскую унцию, а золото оставило позади эфириум, достигнув $5 тыс. за унцию. Вместе с этим криптобиржа Binance провела листинг этих металлов.


В понедельник цена серебра резко выросла до нового исторического максимума, временно превысив $117 за тройскую унцию, после чего откатилась до около $105 к концу торгов в США. Ралли продолжается с конца 2017 года, когда серебро торговалось около $17 за унцию. Даже после отката металл все еще вырос примерно на 517 %. Биткоин, который достигал около $20 тыс. в конце 2017 года и сейчас торгуется около $87-88 тыс., вырос примерно на 500 % за тот же период. Золото, которое установило новый рекорд $5 107 за тройскую унцию в понедельник, выросло чуть менее чем на 300 % за то же время.

Данные: Investing.com

Спотовая цена золота превысила $5 тыс. за тройскую унцию впервые в истории, достигая примерно $5 080-$5 110/oz. В то же время фьючерсы на золото для февральских контрактов также торговались выше $5 079/oz. Ралли золота в 2025 году связано с 64 % ростом — один из самых больших ежегодных приростов за десятилетие.

«Вау. Объем в $SLV — $32 млрд — безусловно самый большой объем любой ценной бумаги на планете,» Для сравнения, SPDR S&P 500 ETF торговался около $24 млрд в тот день, а Nvidia и Tesla — примерно по $16 млрд каждая», — написал Эрик Балчунас, старший аналитик ETF в Bloomberg Intelligence.

ETF, связанные с серебром, испытали рекордную активность. iShares Silver Trust показал оборот более $32 млрд, что примерно в 15 раз превышает средний дневной объем и является самым высоким среди всех ценных бумаг в мире. Для сравнения, SPDR S&P 500 ETF торговался около $24 млрд, а NVIDIA и Tesla — примерно по $16 млрд каждая.


«Сегодня утром инвесторы осознают новую реальность: золото впервые в истории достигло $5 000, а серебро превысило $100. Теория поведенческого инвестирования говорит, что инвесторы имеют предубеждение к таким психологическим уровням, и это, вероятно, усиливает движение», — сказал Ник Пакрин, соучредитель Coin Bureau.

Ралли драгоценных металлов продолжается несколько месяцев, и розничные инвесторы начинают следовать за трендом. Слабость доллара США (индекс доллара упал более 15 % от пика 2022 года) и структурный спрос, связанный с развитием ИИ, также стимулируют потребление серебра, меди и других промышленных металлов, используемых в дата-центрах, чипах и энергосетях.

Данные: Investing.com

Эфириум не смог восстановить импульс во время ралли металлов. Цена ETH на конец января 2026 года колеблется около $2 877-$2 938, что значительно ниже исторического максимума, тогда как золото пробило $5 тыс. за унцию, оставив криптовалюту позади. На этом фоне Binance объявила о запуске перпетуальных контрактов на золото (XAUUSDT) и серебро (XAGUSDT). Золото начало торговаться на платформах Binance 5 января, серебро — 7 января 2026 года.

Источник: The Block

