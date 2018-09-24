Космические аппараты межпланетной станции Hayabusa-2 успешно спустились на астероид Рюгу

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Межпланетная станция Hayabusa-2 успешно высадила на поверхность астероида Рюгу модуль MINERVA-Ⅱ1, представляющий собой контейнер с роверами Rover 1A и Rover 1B (на изображении выше) на борту. Оба аппарата работают в штатном режиме и уже начали передавать фотографии.

«Мы получили подтверждение того, что оба аппарата сели на поверхность астероида Рюгу. Роверы находятся в хорошем состоянии, они передают фотографии и данные. Анализ этих данных подтвердил, что модули начали движение по поверхности Рюгу», — говорится в сообщении японского космического агентства JAXA.

Таким образом, Rover 1A и Rover 1B являются первыми в мире роботами-разведчиками, спустившимися на поверхность астероида.

Аппараты оснащены рядом камер, предназначенных для создания стереоизображений грунта Рюгу, датчиками для измерения температуры, акселерометром и гироскопом.

При этом устройства перемещаются по поверхности астероида не так, как это делают марсианские роверы — например, Curiosity, — а за счет особого прыжкового механизма.

«Гравитация на астероиде очень слабая: при использовании обычных колес или шаговых систем передвижения машины начинали бы «плыть». Поэтому для перемещения по поверхности Рюгу мы решили разработать прыжковый механизм. После очередного прыжка ровер будет находиться над поверхностью в течение 15 минут и продвинется на 15 метров, после чего совершит посадку», — комментируют особенность движения аппаратов команда миссии Hayabusa-2.

Все действия по перемещению роверы выполняют в автономном режиме, самостоятельно определяя, куда двигаться дальше, добавляют в JAXA.

Источники: N+1 (1; 2)