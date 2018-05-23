Micron начала поставки первых в отрасли SSD на базе памяти QLC NAND

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Компания Micron сообщила о начале поставок первого в отрасли твердотельного накопителя, созданного на базе технологии QLC (quad-level cell) NAND. У нового SSD Micron 5210 ION показатель плотности хранения данных оказался на 33% выше, чем у накопителей на базе флэш-памяти TLC (triple-level cell) NAND, и достиг значений, ранее свойственных жёстким дискам. Чипы памяти Micron QLC NAND имеют 64-слойную структуру и обеспечивают плотность хранения данных в 1 Тбит (128 ГБ).

Новый твердотельный накопитель Micron 5210 ION ориентирован на применение в корпоративном сегменте в составе центров обработки данных, облачных хранилищах, системах обслуживания искусственного интеллекта, системах доставки контента и других системах, где требуется высокая ёмкость и высокая скорость работы. Новинка изготавливается в форм-факторе 2,5 дюйма и имеет толщину 7 мм. При этом ёмкость устройства может составлять от 1,92 ТБ до 7,68 ТБ. Для подключения служит интерфейс SATA3 (скорость передачи данных 6 Гбит/с).

Micron уже приступила к поставкам твердотельных накопителей 5210 ION стратегическим партнёрам. Массовые отгрузки запланированы на осень 2018 года.

Источник: techpowerup