Microsoft, похоже, попрощалась с мечтой об универсальных приложениях UWP, в Microsoft Store появятся полноценные Win32 игры





У Microsoft была мечта о своей операционной системе, которая включала бы универсальные приложения Windows. Такие приложения можно было бы распространять на компьютеры, смартфоны, планшеты и даже консоли Xbox. Идея заключалась в том, чтобы разработчики могли написать одно приложение для всех этих устройств. Эта мечта начала разваливаться после провала Windows Phone, но сейчас она и вовсе канула в Лету.

Microsoft потратила годы на то, чтобы стимулировать разработчиков к созданию специальных приложений для универсальной платформы Windows (Universal Windows Platform, UWP). Но теперь компания вбивает последний гвоздь в гроб UWP. Microsoft наконец-то позволила разработчикам предлагать полноценные Win32 игры в Microsoft Store. Это значит, что многие игры, публикуемые разработчиками в таких популярных магазинах, как Steam, не нужно переделывать для UWP. Это хорошо для разработчиков, но плохо для самой платформы.

«Мы понимаем, что Win32 — это формат приложений, который любят использовать разработчики игр, а геймеры любят играть [в эти игры], поэтому мы рады сообщить, что мы обеспечим полную поддержку нативных Win32 игр для Microsoft Store в Windows», — объяснил глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер. — «Это откроет больше возможностей как для разработчиков, так и для геймеров, предоставляя возможность настройки и управления, которые они ожидают от открытой игровой экосистемы Windows».

Это большой шаг вперёд для магазина приложений Microsoft, особенно с учётом того, что игры являются одной из самых популярных форм приложений. Ранее разработчики были вынуждены публиковать игры для Windows 10 через Universal Windows Platform, которая просто не имеет того уровня настройки, который разработчики игр ожидали от Windows на протяжении многих лет.

По некоторым данным, что инженеры и разработчики Microsoft жаловались на то, что UWP накладывает ограничения на их собственные приложения. А сторонним разработчикам часто приходилось выбирать между созданием приложения UWP для Windows 10 или традиционным настольным приложением, которое будет работать в Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

Теперь же, судя по всему, Microsoft наконец начала прислушиваться к разработчикам приложений и игр, и больше не пытается навязывать им использование Universal Windows Platform в обязательном порядке. Есть надежда, что теперь в магазине Microsoft Store появится больше популярных игр.

Источник: The Verge