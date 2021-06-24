Microsoft показывает «следующее поколение» Windows — начало трансляции в 18:00 по Киеву

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Сегодня Microsoft покажет «следующее поколение» Windows — стрим начнется в 18:00 вечера по киевскому времени. Следить за анонсами можно будет как в этой новости (окно плеера ниже), так и на официальном сайте Microsoft.

Трансляция будет проходить на английском языке с английскими субтитрами. Меньше часа отделяет нас от показа следующей Windows, которая, скорее всего, получит следующий порядковый номер 11.

За 10 дней до анонса в сеть попала предварительная сборка операционной системы Windows 11, которая пролила свет на интерфейс и некоторые новые функции ОС. Интересно, насколько та Windows, которую нам покажут сегодня, будет отличаться от этой ранней сборки, и припасла ли Microsoft, перешагнувшая накануне рубеж в два триллиона долларов капитализации, какие-то сюрпризы.