Microsoft представила контроллер Xbox в расцветке Aqua Shift Special Edition





Каждый контроллер имеет уникальный узор завихрения на ручках.

Новый беспроводной контроллер Xbox в расцветке Aqua Shift — первый в серии Special Edition. И уже седьмой в обновленной линейке контроллеров Xbox — ранее вышли геймпады белого (Robot White) и черного (Carbon Black) цветов, а также сине-белого (Shock Blue), красно-белого (Pulse Red), желто-белого (Electric Volt) и красно-серого (Daystrike Camo). В июне Microsoft также вернула сервис Xbox Design Lab, который позволяет создать геймпад, согласно индивидуальным предпочтениям игрока.

Aqua Shift выделяется прорезиненными боковыми накладками с уникальным двухцветным переливом. Его передняя часть тоже окрашена в переливающийся синий цвет. Буквы на клавишах тоже перекрашены в цвет самого геймпада, то есть в синий.

В США переливающийся синий беспроводной контроллер Xbox начнет продаваться по цене в 69,99 долларов и появится в рознице 31 августа. Он уже доступен для предзаказа на Amazon. Когда и по какой цене Xbox цвета Aqua Shift появится в Украине, пока неизвестно.

Контроллер Xbox цвета Aqua Shift будет работать как с консолями Xbox One и Xbox Series X|S, так и с ПК на Windows 10 (через Bluetooth-соединение), а также с мобильными устройствами на Android, iOS и macOS (благодаря связи через «облако» xCloud).