Microsoft представила новый дизайн Windows 10 — с полупрозрачным «Пуском», новыми иконками и переделанным меню Alt-Tab





Microsoft сегодня представила новый дизайн «Пуска» без раздражающих многих цветастых живых плиток (они станут полупрозрачными — привет Aero из Windows 7) — программный гигант несколько раз (1 и 2) дразнил нас обновленным интерфейсом Windows 10 в начале года, а сейчас он наконец стал доступен участникам программы Insider Preview из раннего круга доступа Dev Channel (бывшее «быстрое кольцо» Fast Ring). Соответствущая тестовая сборка Windows 10 Insider Preview имеет номер 20161.

«Мы обновляем меню «Пуск», чтобы сделать его дизайн визуально более упорядоченным, — отказываемся от заполнения сплошным цветом пространства позади иконок в списке приложений в пользу единообразной, полупрозрачной схемы оформления плиток», — объясняет Microsoft в своем блоге.

По сути, отказ от разноцветной схемы блочного плиточного интерфейса меню «Пуск» в пользу полупрозрачной несколько упростит его, облегчив поиск используемых ежедневно приложений. Это небольшое изменение, но оно полностью меняет внешний вид меню, делая его менее хаотичным, а также избавляет от засилья плиток, окрашенных в яркий синий цвет. Анимированное изображение ниже позволяет наглядно оценить визуальные изменения.

Оттенок полупрозрачного слоя меняется в зависимости от выбранной темы оформления Windows — при желании фон можно сделать темно-серым или розовым.

Одновременно с редизайном Пуска свежая тестовая сборка Windows 10 вносит существенные изменения в меню быстрого доступа к открытым окнам, вызываемое нажатием комбинации Alt+Tab. Теперь при вызове меню Alt-Tab вкладки, открытые в Microsoft Edge, будут отображаться в виде отдельных миниатюр наряду с другими окнами приложений. Это изменение может вызвать путаницу даже среди опытных пользователей Windows, но, к счастью, Microsoft оставила и классический интерфейс Alt-Tab.

Microsoft экспериментировала с новыми вариантами интерфейса меню Alt-Tab в прошлых сборках Windows 10, когда планировала реализовать поддержку вкладок в каждом приложении. Разработки явно рассчитывают собрать побольше отзывов, прежде чем окончательно утверждать этот дизайн и включать его по умолчанию в грядущем осеннем обновлении Windows 10.

Свежая тестовая сборка Windows 10 с номером 20161 включает еще несколько менее существенных изменений. Внешний вид панели задач по умолчанию теперь будет более персонализированным — с закрепленным приложением Xbox для пользователей Xbox Live или приложением Ваш телефон для пользователей Android. Правда, новые настройки будут применяться только при создании новой учетной записи на ПК или первом входе в систему, так что существующие макеты панелей задач это не затронет. Окна уведомлений теперь содержат кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу, и Microsoft доработала приложение «Параметры» в Windows 10. Ссылки, которые раньше вели к системным настройкам классической Панели управления, теперь перенаправляют на страницу «О системе» в настройках. Она объединит более продвинутые элементы управления, и Microsoft обещает, что «будет еще больше улучшений, которые максимально приблизят «Параметры» к Панели управления».

Источник: Microsoft