Посмотрите на новые Проводник и Пуск. Microsoft дразнит обновленным интерфейсом Windows 10 в стиле Fluent Design





На этой неделе Microsoft отметила важное достижение: ОС Windows 10 наконец-то преодолела порог в один миллиард активных устройств. По случаю этого знаменательного события компания опубликовала короткий видеотизер обновленного дизайна в дизайнерской концепции Fluent Design.

Роликом поделился на своей страничке в Instagram вице-президент Microsoft Панос Панай, который с недавних пор руководит Windows и всем аппаратным бизнесом компании.

Ролик демонстрирует эволюционное развитие интерфейса семейства ОС Windows, позволяя совершить короткий экскурс в историю и вспомнить основные вехи. Кроме старых элементов в нем также можно увидеть недавние изменения, включая новые иконки офисных приложений и светлую тему, а также готовящиеся визуальные новшества: новый шрифт на экране блокировки, расширенные настройки специальных возможностей и самое главное — обновленные Проводник и меню Пуск. Собственно, новый дизайн Пуска без разноцветных живых плиток, готовящихся кануть в лету, мы уже видели ранее в этом месяце в тестовой сборке Windows Insider. Обновленные иконки стандартных приложений тоже не представляют никакого секрета. А вот за хорошее представление о редизайне Проводника можно сказать спасибо авторам ролика. Как видим, он получит более современный дизайн в общей стилистике красочного Fluent Design.

Считается, что все это в первую очередь делается для специальной версии ОС Windows 10X, адаптированной для работы с двухэкранными устройствами. Именно в Windows 10X дебютирует новый дизайн в стиле Fluent Design, после чего Microsoft распространит изменения на Windows 10.

Тизерное видео обновленного внешнего вида Windows 10 появилось всего за полторы недели до следующего крупного мероприятия Microsoft — на 30 марта запланирована онлайн-мероприятие, где ожидается анонс потребительской подписки Microsoft 365. Помимо доступа к пакету Office, туда войдут Microsoft Teams, менеджер паролей и некоторые базовые потребительские возможности.

Ожидать анонса готовящихся новых устройств Surface Book 3 или Surface Go 2 смысла нет, но зато мы, вероятно, сможем получить представление о планах в отношении Windows. В этом году Microsoft, как известно, решила перенести всю конференцию Build 2020 в цифровой формат в связи с пандемией коронавируса. Именно там, вероятно, нам расскажут больше подробностей о готовящихся двухэкранных устройствах: складном смартфоне Surface Duo под управлением ОС Android и планшете Surface Neo на вышеупомянутой ОС Windows 10X, адаптированной для работы с двухэкранными устройствами.

Источник: Instagram