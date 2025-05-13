Microsoft прекращает поддержку Surface — список из девяти моделей

Раздел Технологии выходит при поддержке

Один из минусов портативных ноутбуков и других портативных устройств — трудное обновление версии операционной системы без официальной поддержки. Владельцы этих моделей Microsoft Surface смогут полагаться только на себя.

Как несложно догадаться, речь идет о прекращении поддержки Windows 10 осенью 2025 года. Не все Surface соответствуют системным требованиям Windows 11, поэтому их пользователям стоит задуматься о будущем. Microsoft заблаговременно предупреждает об этом — компания составила перечень моделей, которые потеряют поддержку.

Точнее, речь идет о двух списках: моделей, которые будут обновлены до Windows 11 и тех, что обновить невозможно. Первый из них больше и включает более новые ноутбуки:

Surface Book 2 (только с процессором Intel Core i5-8350U или i7-8650U 8-го поколения)

Surface Book 3

Surface Go 2

Surface Laptop 2

Surface Laptop 3

Surface Laptop 4

Surface Laptop Go

Surface Pro 6

Surface Pro 7

Surface Pro 7+

Surface Pro X

Surface Studio 2

Surface Hub 2S

Владельцам моделей из второго списка повезло меньше. Microsoft говорит, что лучший способ выйти из ситуации — приобрести новенький фирменный Copilot+ PC с кучей преимуществ. Итак, без поддержки останутся:

Surface Book (1st Gen)

Surface Book 2 (только с Intel Core i5-7300U)

Surface Go (1st Gen)

Surface Laptop (1st Gen)

Surface Pro (1st Gen)

Surface Pro 2

Surface Pro 3

Surface Pro 4

Surface Pro (5th Gen)

Surface Studio (1st Gen)

Компания напоминает, что после 14 октября 2025 года Microsoft больше не будет предоставлять бесплатных обновлений Windows 10 через Windows Update, технической помощи или исправлений безопасности. Ноутбуки все еще будут работать, но с учетом этого обстоятельства.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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