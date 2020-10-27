Microsoft придумала новый способ согнать пользователей с Internet Explorer на Edge (закроет доступ к самым популярным сайтам)





Похоже, Microsoft нашла действенный способ, который позволит перевести пользователей с устаревшего браузера Internet Explorer на новый Edge. Вместе с выходом следующей версии Edge пользователи Internet Explorer не смогут получить доступ к 1156 сайтам, включая такие популярные, как YouTube, Twitter, Instagram и ESPN. Вместо этого им будет предложено переходить на эти сайты с использованием более современного браузера Microsoft на базе Chromium. Выход соответствующего обновления Edge запланирован на ноябрь.

Список сайтов-исключений хранится в DLL-файле, который Microsoft добавила в пакет установки браузера Edge летом этого года. Internet Explorer загружает файл через плагин, который затем отслеживает, какие сайты посещает пользователь. При переходе к сайту из соответствующего списка, пользователю будет демонстрироваться специальная страница поддержки.

«Вы были перенаправлены к Microsoft Edge, в котором вы можете продолжать просмотр», — говорится в сообщении. «Если вы встретите сайт, которому требуется Internet Explorer, вы можете загрузить этот сайт в режиме Internet Explorer, даже не выходя из Microsoft Edge».

Несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку браузеров Internet Explorer 8, 9 и 10 около четырёх лет назад, многие пользователи продолжают работать с ними. По данным StatCounter, в сентябре 2020 года браузер Internet Explorer занимает 1,19% доли рынка браузеров.

Источник: Engadget