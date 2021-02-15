Microsoft проводит тестирование браузерной версии стримингового сервиса xCloud перед запуском публичного бета-теста

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как сообщает The Verge, в рамках подготовки к широкому публичному бета-тесту Microsoft проводит внутреннее тестирование браузерной версии собственного стримингового сервиса xCloud. Издание также опубликовало скриншоты веб-версии xCloud.

Когда состоится запуск бета-версии Xbox для браузера, не уточняется. Но это должно произойти в самое ближайшее время.

Стриминговый сервис xCloud, который позволяет запускать игры Xbox из библиотеки Game Pass с помощью облачных технологий на мобильных устройствах, запустился в статусе бета-версии на Android в сентябре 2020 года (к сожалению, ни Xbox Game Pass, ни xCloud в Украине официально недоступен). Сейчас Microsoft активно работает над расширением его доступности на ПК и iOS. Еще в прошлом году Microsoft подтвердила, что готовит браузерную версию xCloud для iOS для обхода ограничений App Store. И вот сейчас Microsoft проводит последние внутренние проверки перед запуском публичного бета-теста.

По информации The Verge, веб-версия xCloud станет частью приложения настольного клиента Xbox для Windows 10 и первое время будет доступна только для браузеров на базе Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge и прочие).

Ранее аналогичным образом (путем выпуска клиента для браузера) свои стриминговые сервисы на iOS и PadOS перенесли Google (Stadia), NVIDIA (GeForce Now) и Amazon (Luna). GeForce Now — единственный среди вышеперечисленных сервисов, который официально доступен в Украине, но в нашей стране он работает через российскую партнерскую платформу GFN.ru.

Сейчас xCloud использует блейд-серверы с Xbox One S, но позже в этом году Microsoft планирует перевести службу на Xbox Series X.