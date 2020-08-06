Игры для Xbox на iPhone и iPad отменяются? Microsoft прекратила тестирование xCloud на iOS





Microsoft объявила о прекращении тестирования игрового стримингового сервиса xCloud на iOS и пока неясно, планируется ли поддержка устройств Apple.

Напомним, Microsoft начала ограниченное тестирование xCloud на iOS в феврале этого года в рамках программы TestFlight, столкнувшись с рядом трудностей из-за специфических правил Apple — в итоге тестирование сервиса на iOS ограничивалось только Halo: The Master Chief Collection и 10 тысячами пользователей. И вот сейчас период тестирования подошел к концу, но Microsoft так и не дала однозначного ответа, ждать ли xCloud на iOS.

«Тестирование xCloud в рамках TestFlight на iOS закончилось, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять облачные игры в рамках Xbox Game Pass Ultimate для пользователей Android, начиная с 15 сентября. Мы стремимся масштабировать облачные игры с помощью Xbox Game Pass, сделав их доступными для всех устройств», — сказал представитель Microsoft в сообщении источнику.

Какие именно правила Apple мешают ей запустить xCloud на iOS, Microsoft не уточнила. Но здесь можно заметить, что Google Stadia тоже не работает на iPhone и iPad. Кроме того, это далеко не первый такой случай. В прошлом году Valve на себе испытала всю строгость политик Apple с приложением Steam Link для трансляции игр на смартфоны и планшеты — так, чтобы добавить приложение в App Store, ей понадобился год и множество попыток.

Напомним, 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. И Microsoft, в числе других, поддержала решение Еврокомиссии, по сути, обвинив Apple в ограничении конкуренции.

Стриминговый сервис Project xCloud, который станет частью Xbox Game Pass Ultimate, будет запущен 15 сентября. Первое время он будет доступен только на смартфонах и планшетах, работающих под управлением Android. Сегодня мы уже рассказывали о специальной версии приложения Xbox Game Pass с возможностью внутриигровых покупок для владельцев устройств Samsung Galaxy. Также Microsoft работает над настольным клиентом, который позволит запускать игры для Xbox на ПК под управлением ОС Windows 10.

Источник: The Verge