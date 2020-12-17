Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari





Месяц назад компания Google анонсировала грядущий запуск Stadia на iOS «в ближайшие недели», и вот сейчас это произошло по факту. С выпуском обновления iOS версии 14.3 облачный игровой сервис Google заработал на iPhone и iPad в тестовом режиме.

Google обошла ограничения магазина App Store так же, как ранее это сделали Amazon и NVIDIA со своими игровыми стриминговыми сервисами — через браузер Safari. Таким образом, осталась только Microsoft, которая тоже готовит браузерную версию xCloud для iOS. Стриминговый сервис Microsoft должен прийти на iOS в начале 2021 года.

Браузерная версия Stadia для iOS внешне и по функциональности повторяет нативное клиентское приложение на Android. Разработчики даже предусмотрели возможность создать иконку на домашнем экране для быстрого запуска. Так что теперь желающие имеют возможность играть в ПК-версию Cyberpunk 2077 на iPad. Нашумевший проект польской студии CD Projekt появился на стриминговой платформе Google в день релиза на ПК и консолях 10 декабря. За несколько дней до Google запустила Stadia еще в восьми европейских странах, включая Польшу. На данный момент Stadia доступен на 22 рынках. В Украине он официально недоступен.