Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari
Месяц назад компания Google анонсировала грядущий запуск Stadia на iOS «в ближайшие недели», и вот сейчас это произошло по факту. С выпуском обновления iOS версии 14.3 облачный игровой сервис Google заработал на iPhone и iPad в тестовом режиме.
Google обошла ограничения магазина App Store так же, как ранее это сделали Amazon и NVIDIA со своими игровыми стриминговыми сервисами — через браузер Safari. Таким образом, осталась только Microsoft, которая тоже готовит браузерную версию xCloud для iOS. Стриминговый сервис Microsoft должен прийти на iOS в начале 2021 года.
Браузерная версия Stadia для iOS внешне и по функциональности повторяет нативное клиентское приложение на Android. Разработчики даже предусмотрели возможность создать иконку на домашнем экране для быстрого запуска. Так что теперь желающие имеют возможность играть в ПК-версию Cyberpunk 2077 на iPad. Нашумевший проект польской студии CD Projekt появился на стриминговой платформе Google в день релиза на ПК и консолях 10 декабря. За несколько дней до Google запустила Stadia еще в восьми европейских странах, включая Польшу. На данный момент Stadia доступен на 22 рынках. В Украине он официально недоступен.
Google Stadia запустился еще в восьми европейских странах (но не в Украине) и получил функцию стриминга игр на YouTube
- Google Stadia запустился 19 ноября 2019 года. Сервис позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на разные устройства (телефоны, планшеты, ПК и ТВ). Все вычисления производятся на удаленных серверах Google, на устройства передается только картинка. Для работы требуется фирменный геймпад и адаптер для телевизора Chromecast Ultra.
- Игры в Google Stadia необходимо покупать так же, как и в любых других цифровых магазинах, хотя есть несколько бесплатных (Super Bomberman R Online и Destiny 2) и Pro-подписка ($10 в месяц), которая открывает доступ к стримингу и набору бесплатных игр.