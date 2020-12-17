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Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari

Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari

Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari


Месяц назад компания Google анонсировала грядущий запуск Stadia на iOS «в ближайшие недели», и вот сейчас это произошло по факту. С выпуском обновления iOS версии 14.3 облачный игровой сервис Google заработал на iPhone и iPad в тестовом режиме.

Google обошла ограничения магазина App Store так же, как ранее это сделали Amazon и NVIDIA со своими игровыми стриминговыми сервисами — через браузер Safari. Таким образом, осталась только Microsoft, которая тоже готовит браузерную версию xCloud для iOS. Стриминговый сервис Microsoft должен прийти на iOS в начале 2021 года.

Cyberpunk 2077 на iPad. Google запустила стриминговый сервис Stadia на iOS через браузер Safari

Браузерная версия Stadia для iOS внешне и по функциональности повторяет нативное клиентское приложение на Android. Разработчики даже предусмотрели возможность создать иконку на домашнем экране для быстрого запуска. Так что теперь желающие имеют возможность играть в ПК-версию Cyberpunk 2077 на iPad. Нашумевший проект польской студии CD Projekt появился на стриминговой платформе Google в день релиза на ПК и консолях 10 декабря. За несколько дней до Google запустила Stadia еще в восьми европейских странах, включая Польшу. На данный момент Stadia доступен на 22 рынках. В Украине он официально недоступен.

Google Stadia запустился еще в восьми европейских странах (но не в Украине) и получил функцию стриминга игр на YouTube

  • Google Stadia запустился 19 ноября 2019 года. Сервис позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на разные устройства (телефоны, планшеты, ПК и ТВ). Все вычисления производятся на удаленных серверах Google, на устройства передается только картинка. Для работы требуется фирменный геймпад и адаптер для телевизора Chromecast Ultra.
  • Игры в Google Stadia необходимо покупать так же, как и в любых других цифровых магазинах, хотя есть несколько бесплатных (Super Bomberman R Online и Destiny 2) и Pro-подписка ($10 в месяц), которая открывает доступ к стримингу и набору бесплатных игр.
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