Microsoft приступила к тестированию Windows 11 24H2

Следующее крупное обновление Windows 11 выйдет ближе к концу года, но Microsoft уже начинает его тестирование. Новые сборки Windows Insider, выпущенные в каналах Canary и Dev, поменяли номера версий на «24H2».

Некоторые новые функции Windows 11 24H2 компания Microsoft уже тестировала публично. Самым большим среди уже известных нововведений является добавление команды Sudo для Windows. Новая сборка также включает улучшенную поддержку слуховых аппаратов, поддержку создания архивов 7-zip и TAR в проводнике, режим энергосбережения и новые изменения в протоколе SMB. Эта сборка также удаляет приложения WordPad и Tips.

Есть некоторые признаки того, что обновление Windows 11 24H2 будет весьма значительным по своему масштабу. Похоже, что компания пересматривает такие вещи, как процесс установки Windows с нуля. Текущие экраны настройки практически не изменились со времен Windows Vista в 2006 году. С тех пор были внесены лишь легкие и в основном косметические изменения (и даже в обновленной версии границы окон по-прежнему выполняются в стиле Vista/7).

Несмотря на подготовку к выпуску обновления Windows 11 24H2, в сети циркулируют слухи о намерении Microsoft выпустить следующую версию Windows 12 уже в этом году. Существование Windows 12, в основном основанное на слухах и случайных заявлениях производителей ПК и аналитиков, никогда официально не подтверждалось и не опровергалось Microsoft.

Подготовка обновления 24H2 предполагает, что Windows 11 будет работать как минимум еще год, но это не обязательно исключает релиз Windows 12 в этом году. Windows 10 получила обновление 21H2 в год выхода Windows 11, а через год — обновление 22H2 (хотя ни одно из них не содержало существенных новых функций). Microsoft может переименовать предстоящее обновление функций в новую версию ОС. Именно так произошло с Windows 11, которая изначально задумывалась как существенная переработка Windows 10.

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Предполагается, что искусственный интеллект будет в центре внимания в гипотетической Windows 12, как и в последних нескольких крупных обновлениях Windows 11.

Источник: arstechnica