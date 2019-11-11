Microsoft разработала систему ИИ, которая упрощает диагностику рака шейки матки





Системы искусственного интеллекта демонстрируют свою эффективность в различных областях. Они могут не только обыгрывать подавляющее большинство игроков-людей в StarCraft II и другие игры, но также могут помогать при диагностике различных заболеваний. В частности,

Microsoft и SRL Diagnostics разработали инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает выявлять рак шейки матки. Отметим, сама система не ставит диагноз, окончательное решение, как и ранее, принимают квалифицированные врачи. Однако ИИ-система способна быстро проанализировать данные множества пациентов и выделить среди них группу риска, которую уже предстоит более подробно диагностировать профильным врачам.

Команда специалистов обучила ИИ определять признаки рака, снабжая его «тысячами» аннотированных изображений мазка из шейки матки, чтобы помочь выявить аномалии (включая примеры предракового состояния), которые требуют более пристального внимания специалистов. Затем врачам нужно будет более внимательно изучить те материалы, которые вызывают реальную озабоченность.

Разработанная система уже готова для предварительного внутреннего тестирования в SRL Diagnostics. Пока что она не используется в повседневной практике. Тем не менее, это уже определённый результат по сравнению с другими системами диагностики рака на базе ИИ, которые обычно существуют лишь в виде экспериментов.

Отметим, рак шейки матки является достаточно распространённым заболеванием. В одной только Индии ежегодно от данного заболевания умирает около 67 тыс. женщин. Во всём мире смертность от этой разновидности рака превышает четверть миллиона женщин в год. По данным ВОЗ, рак шейки матки занимает седьмое место в числе наиболее распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин Европейского региона. Он занимает седьмое место как по распространенности (11,2 на 100 тыс. населения), так и по смертности (3,8 на 100 тыс. населения). В Украине эти показатели ещё хуже — четвёртое место по распространенности (17,1 на 100 тыс. населения) и третье — по смертности (6,6 на 100 тыс. населения).

Несмотря на свою широкую распространённость, существует не так уж много врачей, которые способны обрабатывать мазки Папаниколау и помогать женщинам своевременно выявлять недуг. Ситуация более печальна в развивающихся странах, где население зачастую лишено нормального медицинского обслуживания, а массовая диагностика затруднена. Одна только компания SRL Diagnostics получает для диагностики более 100 тыс. образцов в год. При этом 98% из них не содержат признаков патологии, но для их изучения требуется задействовать квалифицированный медицинский персонал. Теперь же ИИ позволит врачам сосредоточиться только на 2% проблемных образцов и помочь женщинам своевременно начать лечение.

Источник: Engadget