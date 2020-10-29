Microsoft разработала тактильный контроллер PIVOT, позволяющий почувствовать вес и сопротивление предметов в VR

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Инженеры из Microsoft Research представили тактильный контроллер PIVOT, который позволяет почувствовать вес и сопротивление предметов в VR.

Устройство крепится к запястью и представляет собой шарнир с небольшим мотором и тактильной ручкой. Когда VR-трекер фиксирует, что рука человека должна соприкоснуться с виртуальным объектом, рукоять перемещается в ладонь с нужной силой, имитирующей вес предмета и скорость его падения. Наглядно оценить работу контроллера позволяет видео ниже.

Как сообщается, PIVOT позволяет различными способами взаимодействовать с виртуальными объектами — брать в руки, ловить и бросать, а также перемещать. Когда рука находится на расстоянии 30 см от объекта, PIVOT перемещает шарнир на стартовую позицию, а на расстоянии 10 см рукоять начинает перемещаться пропорционально скорости движения руки и в нужный момент оказывается в ладони.

Два контроллера PIVOT можно использовать в паре, чтобы имитировать удерживание крупных объектов двумя руками.

В отличие от существующих тактильных контроллеров, которые надо постоянно держать в руках, и перчаток, PIVOT оставляет ладонь пользователя свободной, в тех случаях, когда он не используется. Таким образом, пользователь может, например, печатать на клавиатуре и взаимодействовать с другими объектами реального мира, а в нужный момент активировать PIVOT одним движением руки. Это может быть полезно при взаимодействии со смешанной или дополненной реальностью.

Это уже не первый такой проект Microsoft Research. Предыдущие проекты в направлении устройств для осязания объектов в виртуальной реальности: контроллер NormalTouch позволял потрогать и ощутить виртуальный мир указательным пальцем, CLAW — почувствовать, что он схватил предмет пальцами, а также ощутить его эластичность, а TORC вывел осязаемость виртуальных объектов на новый уровень в плане более естественного взаимодействия. Теперь пришло время PIVOT, который представляет собой еще один шаг вперед в создании удобного и многофункционального контроллера для чувственного взаимодействия с VR-объектами.

Конкретной информации о планах коммерциализации новой разработки, увы пока нет.