Microsoft выпустила лаунчер PowerToys Run с улучшенным поиском и поддержкой плагинов





Microsoft выпустила новый лаунчер для Windows 10, напоминающий поиск Spotlight в macOS. Он получил название PowerToys Run и предназначен для модернизации и замены команды Run, вызываемой сочетанием клавиш Win + R. Лаунчер способен осуществлять поиск приложений и файлов в Windows, поддерживает плагины (на текущий момент доступен калькулятор) и способен находить работающие процессы.

Пока что Microsoft запустила раннюю версию PowerToys Run, способную выполнять базовые задачи поиска, которые обычно обрабатываются встроенной функцией поиска в меню «Пуск» Windows. Но есть планы сделать этот инструмент более функциональным, похожим на Alfred в macOS и опережающим поиск Spotlight от Apple. При этом планируется сохранить функции по запуску команд, таких как cmd, regedit и др., которые сейчас используются опытными пользователями с помощью сочетания клавиш Win + R. Новый лаунчер PowerToys Run будет поддерживать все существующие команды Run.

Кроме того, Microsoft сотрудничает с сообществом разработчиков ПО с открытым исходным кодом, что позволит сделать лаунчер значительно более мощным инструментом. Microsoft работает с разработчиками Wox и WindowWalker, чтобы включить эти проекты в PowerToys Run. Некоторые из их возможностей уже доступны в лаунчере.

Microsoft также выпустила Keyboard Manager PowerToy. Этот инструмент позволяет пользователям Windows 10 переопределять клавиши на клавиатуре. Клавиши будут переназначены до тех пор, пока Keyboard Manager и PowerToys работают в фоновом режиме. При этом пользователь сможет менять отдельные клавиши и даже сочетания клавиш Windows. Keyboard Manager является частью последней версии PowerToys 0.18, которую можно загрузить через GitHub.

Источник: The Verge