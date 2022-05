Мин-Чи Куо: Apple тестирует складное устройство с дополнительным экраном на цветных электронных чернилах E-Ink

Устройства с двумя экранами и складные смартфоны увеличивают долю рынка во всех технологических сегментах. Лидерами этой технологии являются Samsung и Huawei, а также другие китайские бренды, такие как Oppo. Apple знает, что будет поздно, если этот класс смартфонов получит широкое распространение, но хочет восстановить позиции.

Согласно разным сообщениям специалистов бренда из Купертино, Apple тестирует цветной экран E-Ink в качестве внешнего видоискателя для пока не анонсированного складного устройства. По словам аналитика Минг-Чи Куо, цветной EPD (электронный бумажный дисплей) может стать частью крышки или вторым экраном для складных устройств.

«E Ink» in this tweet is a company name, not Electronic Ink; it’s 元太科技 in Chinese.https://t.co/F9ikoX1YkU https://t.co/grHcwsglvz

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022