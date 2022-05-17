Мин-Чи Куо: Apple тестирует складное устройство с дополнительным экраном на цветных электронных чернилах E-Ink

Устройства с двумя экранами и складные смартфоны увеличивают долю рынка во всех технологических сегментах. Лидерами этой технологии являются Samsung и Huawei, а также другие китайские бренды, такие как Oppo. Apple знает, что будет поздно, если этот класс смартфонов получит широкое распространение, но хочет восстановить позиции.

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Согласно разным сообщениям специалистов бренда из Купертино, Apple тестирует цветной экран E-Ink в качестве внешнего видоискателя для пока не анонсированного складного устройства. По словам аналитика Минг-Чи Куо, цветной EPD (электронный бумажный дисплей) может стать частью крышки или вторым экраном для складных устройств.

«E Ink» in this tweet is a company name, not Electronic Ink; it’s 元太科技 in Chinese.https://t.co/F9ikoX1YkU https://t.co/grHcwsglvz — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022



Большинство складных планшетов на рынке сочетают в себе большой складной внутренний экран и меньший внешний экран, используемый для быстрых уведомлений. Но уже существующие устройства, такие как Samsung Galaxy Fold3 или Oppo Find N, используют OLED-панели в обоих случаях.

Apple тестирует экраны E-Ink, которые хотя и имеют меньшую палитру цветов, но гораздо более эффективны с точки зрения энергопотребления. Проблема, которая не является незначительной в iPhone.

Хотя E-Ink наиболее известен монохромными экранами, которые Amazon использует в своих Kindle, у компании также есть линейка цветных экранов. Несколько недель назад была анонсирована E-Ink Gallery 3, новая версия технологии E-Ink, которая может воспроизводить больше цветов и является более эффективной.

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Кроме того, кое-что важное для современных телефонов: он может обновляться намного быстрее, чем предыдущие цветные экраны той же компании. Хотя это и не уровень OLED или ЖК-экранов, но очень близко.

Уже давно ходят разговоры об идее Apple двигаться в сторону складных устройств. В 2021 году появились сообщения, что Apple создает прототипы складных экранов, а в апреле 2022 года появилась информация, что бренд может выпустить устройство с 9-дюймовым складным экраном в 2025 году.

В статье Bloomberg в прошлом месяце также сообщалось, что Apple может выпустить устройство с 20-дюймовым складным экраном, но не раньше 2026 года.