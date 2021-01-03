Apple разработала два варианта дизайна складного iPhone и теперь выбирает между ними





По данным Money UDN (через AppleInsider), компания Apple разрабатывает складной iPhone, и на текущий момент у неё есть два варианта дизайна такого устройства. Контрактный производитель Foxconn уже провёл проверку качества сборки для обоих этих вариантов. Однако тестировались не готовые смартфоны. Проводилось тестирование корпусов и дисплеев на предприятии Foxconn в Шэньчжэне, чтобы оценить долговечность двух различных конструкций. И оба варианта прошли все тесты.

Один из вариантов дизайна складного iPhone предусматривает схожесть с устройствами Motorola Razr и Samsung Galaxy Z Flip. В закрытом состоянии эти модели оснащены небольшим внешним дисплеем (Razr) или бегущей строкой (Galaxy Z Flip), а при открытии они трансформируются в смартфон с большим экраном. Второй складной дизайн, который тестируется для Apple, напоминает книгу. Такое устройство может открывается и закрывается, как Galaxy Fold. С таким дизайном смартфон можно легко трансформировать в планшет, когда требуется дисплей большого размера. Отмечается, что Apple определит плюсы и минусы обоих вариантов дизайна и выберет один из них для производства.

Эта публикация подтверждает предыдущие сведения, которые утверждали, что Apple отправила Foxconn прототипы складных iPhone. Тогда предполагалось, что запуск коммерческих версий складных iPhone может состояться в 2022 году.

Дополнительно сообщается, что Apple подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) на получение патента на складной iPhone. Приложение называется «Складные электронные устройства на шарнирах». Согласно заявке на патент, в складном устройстве будут использоваться шарниры с зубчатой ​​передачей, позволяющие складывать устройство внутрь и наружу.

Источник: phonearena