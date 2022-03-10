Минцифра запускает чатбот «єВорог» — сообщаем о передвижении оккупанта или его вражеской техники

Команда Минцифры создала чатбота в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других подобных ботов — авторизация через приложение «Дія». Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Как воспользоваться:

Перейдите по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot

Щелкните Авторизироваться и подтвердите личность в приложении «Дія». Это нужно, чтобы услугой не смогли воспользоваться диверсанты — а только авторизованные пользователи.

Выберите в меню, что именно вы видели, — технику или оккупантов.

Отправьте фото или видео.

Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.

Опишите своими словами то, что вы увидели.

Все данные о вражеских силах будут переданы в ВСУ. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины быстро дать достойный отпор противнику.

Другие чатботы, которые помогут победить оккупанта, а также помочь себе и близким