Минцифра запускает чатбот «єВорог» — сообщаем о передвижении оккупанта или его вражеской техники

Команда Минцифры создала чатбота в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Главное отличие от других подобных ботов — авторизация через приложение «Дія». Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
Как воспользоваться:
- Перейдите по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot
- Щелкните Авторизироваться и подтвердите личность в приложении «Дія». Это нужно, чтобы услугой не смогли воспользоваться диверсанты — а только авторизованные пользователи.
- Выберите в меню, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
- Отправьте фото или видео.
- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
- Опишите своими словами то, что вы увидели.
Все данные о вражеских силах будут переданы в ВСУ. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины быстро дать достойный отпор противнику.
Другие чатботы, которые помогут победить оккупанта, а также помочь себе и близким
- Готов ко всему. Здесь можно узнать, как вступить в территориальную оборону, выжить в гражданской и как действовать в кризисной ситуации — @Hotovyi_do_vsioho_bot
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- StopRussia. С помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ — @stopdrugsbot
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