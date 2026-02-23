Расширение "НЕ ГРАЙ", маркирующее российские игры в Steam, заработало в Firefox

Украинские энтузиасты добавили геймерское расширение «НЕ ГРАЙ» не только для браузеров на базе Chromium, а теперь и на Firefox.





Telegram-канал «ГРАЙ» сообщил, что увеличивает количество платформ, на которых доступна их инициатива. Это расширение автоматически обозначает страницы игр в Steam, если разработчик и/или издатель имеет русские корни. Там можно вручную добавлять записи прямо на странице игры через кнопку «+», а еще просматривать или удалять разработчиков через «i». Также настройки и база разработчиков открываются с помощью иконки расширения в браузере.

Впервые авторы расширения рассказали о релизе новинки 17 января. Тогда оно было доступно для браузеров Chrome, Opera и Edge, а теперь появилось в Firefox. Telegram-канал «ГРАЙ» пообещал выпускать обновления и расширять базу российских разработчиков.

По словам авторов, одним из первых обновлений станет маркировка украинских игр. Вскоре в веб-версии Steam можно будет видеть пометки возле игр от наших земляков, что особенно удобно, учитывая большое количество небольших инди-студий. Если не следить за украинскими разработчиками, то легко пропустить новости, например, о The Road of Dust and Sorrow или Floralis, напоминающий ужастик Inside. Поэтому обновление поможет находить проекты украинцев.

«Пс. Проверьте, не выключил ли браузер расширение при обновлении до 1.2.2, потому что я добавил в permissions еще сайт steamcommunity», — пишут в Telegram-канале.

Напомним о другой инициативе для продвижения украинского контента. В конце 2025 года команда GGL Studio представила лаунчер Kurin’, где можно быстро устанавливать фанатские украинские локализации к видеоиграм.



