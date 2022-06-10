Минэнерго: В Украине доля чистой энергии достигла 87,4%

8 июня в Украине доля чистой энергии (атомная, гидро, ветровая, солнечная, биогенерация) в энергобалансе достигла 87,4%. То есть, почти 9 из 10 потребленных в Украине киловатт часов были произведены без выбросов СО 2 , сообщает прессслужба Кабмина.

По уровню развития безуглеродного поколения Украина находится на одном уровне и иногда даже превышает соответствующие показатели стран ЕС. Так, в 2021 году средневзвешенная доля безуглеродного энергомикса стран ЕС составила 63%, а в Украине достигла 70%.

К примеру, в Германии 8 июня доля чистой электроэнергии составляла 44%, остальные покрывались путем использования природного газа и угля.

И хотя более детального распределения Минэнерго не приводит, можно не сомневаться, что доля атомной энергетики в общей структуре чистой энергетики остается самой высокой. Обычно в осенне-зимние периоды доля атомной энергетики, которая до сих пор остается самой дешевой, в общем объеме генерации достигает 70%.

Можно вспомнить, что в конце января 2022 впервые за всю историю атомной энергетики Украины одновременно заработали все 15 энергоблоков АЭС. В марте лидер Tesla и SpaceX Илон Маск призвал Европу запустить атомные электростанции ради национальной и международной безопасности.

В конце мая Европейская Комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей под названием REPowerEU, предусматривающему дополнительные инвестиции в энергетику в размере 210 миллиардов евро к 2027 году.