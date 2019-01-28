Минг Чи-Куо: плохие времена для iPhone скоро закончатся. Другие аналитики считают иначе

Минг Чи-Куо является одним из ведущих аналитиков по компании Apple, его прогнозы в последствии зачастую подтверждаются действительностью. На этот раз он считает, что нынешнее замедление продаж iPhone в скором времени закончится.

Минг Чи-Куо пересмотрел свой первоначальный прогноз относительно поставок смартфонов iPhone в первом календарном квартале 2019 года. Если первоначально в прогнозе фигурировали объёмы поставок на уровне 38-42 млн единиц, то теперь называется более скромный диапазон 36-38 млн устройств. Причиной такого положения дел называется более низкий по сравнению с прогнозами спрос на iPhone модельного ряда 2018 года в Китае и на ряде развивающихся рынков. Вместе с тем, Минг Чи-Куо считает, что во втором квартале 2019 года ситуация начнёт улучшаться, и объём поставок iPhone составит 34-37 млн устройств. Отметим, у аналитиков с Wall Street более пессимистические прогнозы на второй квартал – 30-35 млн iPhone.

Если верить прогнозам аналитика, то в первом квартале 2019 года снижение объёма поставок смартфонов Apple составит 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале тоже будет фиксироваться снижение поставок, но уже не столь существенное – 14% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Во втором полугодии следует ожидать стабилизации ситуации, и объём поставок iPhone во второй половине 2019 года будет сопоставим с показателем второго полугодия 2018 года. Если не произойдёт ухудшение в торговой войне между США и Китаем.

Минг Чи-Куо ожидает, что по итогам всего 2019 года совокупный объём поставок iPhone будет находиться в диапазоне 188-192 млн единиц. Хотя другие аналитики считают, что Apple сможет реализовать лишь 160-180 млн своих смартфонов.

Источник: phonearena