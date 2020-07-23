Минг-Чи Куо: В 2022 году выйдут iPhone с перископическим телефото модулем





Известный точностью своих прогнозов аналитик Минг-Чи Куо поделился очередной порцией информации о планах компании Apple. По его словам, технологический гигант намерен оснастить смартфоны iPhone телефото модулем с перископическим объективом. Это новшество появится в линейке iPhone модельного ряда 2022 года.

Отмечается, что корейская компания Semco, которая является поставщиком моторов системы автоматической фокусировки для iPhone этого года, также предоставит около половины необходимой перископической оптики.

Перископический модуль позволит обеспечить больший охват фокусных расстояний при съёмке устройствами, для которых критическими являются параметры толщины. Благодаря использованию призм и зеркал по всей длине устройства обеспечивается возможность отражать и фокусировать свет на датчике, а не размещать сенсор непосредственно за объективом, как в традиционных камерах. В последние годы такие конструкции можно было встретить в некоторых смартфонах Oppo, Huawei и Samsung.

В 2016 году Apple одной из первых реализовала в смартфоне телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением. С тех пор компания не увеличивала этот показатель, хотя многие её конкуренты воспользовались этой идеей и предлагали устройства с большим обхватом фокусных расстояний даже без перископического модуля. Например, в смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro доступны модули с 2- и 3,7-кратным оптическим увеличением.

Источник: The Verge