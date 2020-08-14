Мининфраструктуры подготовило законопроект о работе маршруток, который должен повысить количество и качество автобусов, улучшить регулярность графика, решить проблему с льготниками, оплатой картой и т.д.





После законодательного урегулирования сегмента такси Министерство инфраструктуры Украины решило заняться сегментом маршрутных такси (они же «маршрутки»), разработав законопроект, направленный на существенное улучшение качества общественного пассажирского автотранспорта. В частности, он призван решить проблемы с нехваткой современных автобусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдением графика движения общественного транспорта и т.п.

Новым законопроектом предлагается:

сделать ответственными за организацию пассажирских перевозок в пределах района областную госадминистрацию или ОТГ;

перевозить пассажиров автомобильными маршрутами, линиями, маршрутами городского электрического транспорта;

внедрить систему получения оплаты за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемого перевозчикам;

обеспечить поддержку экологического транспорта.

Благодаря этому заказчиком перевозок станет местное самоуправление, а города смогут закупать транспортные услуги и платить за километраж. Закупка транспортной услуги будет проходить через Prozorro по принципу километража. То есть предмет закупки – конкретный маршрут с конкретным километражем, справедливая цена определяется местным самоуправлением и в итоге торгов, но прописаны и критерии по требованию качества.

С переходом на принцип закупки километража должна уйти проблема дискриминации льготных пассажиров, так как перевозчик получает оплату в любом случае и ему все равно, сколько он перевозит льготников. Также можно будет требовать устанавливать валидаторы для оплаты банковской картой и «Карточкой киевлянина», так как это не повлияет на доход перевозчика. Также, если город является организатором, есть больше возможностей штрафовать за невыполнение условий.

«Украинцам нужен качественный, безопасный и экологичный городской транспорт, который был бы удобен для каждого, и в том числе для представителей маломобильных групп населения. Поэтому мы разработали соответствующий законопроект, который устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры. Его принятие — это также одно из условий выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Законопроект уже обнародован на сайте Мининфраструктуры для обсуждения и дополнения всеми желающими», — отметил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В итоге власти рассчитывают получить более качественный пассажирский автотранспорт, который придерживается графиков, не дискриминирует льготников и проезд в котором можно оплатить картой.

В данный момент законопроект находится на обсуждении, у всех желающих есть возможность в течение месяца поддержать его или предложить собственные изменения по следующей ссылке.

Напомним, что ранее киевские маршрутчики попросили КГГА перенести запуск электронного билета на год, приобрести валидаторы за счет третьей стороны и закрыть Uber Shuttle, после чего Uber выдвинул ответное предложение.

Источник: Мининфраструктуры, Яника Мерило