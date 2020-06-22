Uber Shuttle ответил на открытое письмо киевских маршрутчиков: «Будем рады видеть вас на нашей платформе, требования просты — новые микроавтобусы, кондиционеры, пояса безопасности и только сидячие места»

На прошлой неделе Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области написали мэру столицы Виталию Кличко открытое письмо, в котором высказали несколько резонансных пожеланий, включая перенос запуска электронного билета на год, покупку валидаторов в маршрутках за счет третьей стороны и закрытие сервиса Uber Shuttle. На данные заявления отреагировала компания Uber, которая отправила в Ассоциацию перевозчиков г. Киева и КГГА собственное ответное письмо.

Далее мы приводим полный текст письма (копия находится в распоряжении редакции ITC.UA), адресованного главе Общественного союза «Ассоциация перевозчиков г. Киева и Киевской области» Моисеенко И.М.

«Шановний Ігоре Михайловичу!

Ми дякуємо Вам за активність у висловленні позицій Вашої організації, таких як відкладення запуску електронного квитка, придбання валідаторів за рахунок “третьої особи та заборона Uber Shuttle. Ми вражені, що вже за три місяці з моменту реєстрації Вашої організації в державному реєстру 13 березня цього року Вам вдалося напрацювати цілу низку вимог.

Від імені 69% киян, які оцінюють Uber Shuttle “надзвичайно позитивно” (згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у грудні 2019 року — січні 2020 року), дозвольте висловити зустрічні пропозиції.

Ви вимагаєте відкласти запуск електронного квитка. Ми пропонуємо відмовитися від готівкових розрахунків в автобусному транспорті.

Це не лише питання податкової прозорості, але і питання безпеки. Ми в Європі двадцять першого сторіччя. Ми не можемо “передавати за проїзд».

Ми повинні дати водієві змогу зосередитися на безпечному керуванні автобусом, а не рахувати гроші на ходу.

Ми повинні залучати водіїв, що вимагають гідну зарплату, а не тих, хто готовий працювати безкоштовно, аби з доступом до “живих грошей”.

Ми не можемо допустити повторення броварського сценарію. Прибравши потоки готівки з автобусних перевезень, ми приберемо кримінальних елементів, що ними опікуються.

Ви вимагаєте забезпечити придбання валідаторів за чужий рахунок. Ми пропонуємо забезпечити інвестиції в комфортність та безпеку.

Ми розуміємо, що останні місяці були важкими для Ваших учасників економічно. Після двох місяців без платних пасажирів Uber Shuttle, надання безкоштовних перевезень десяткам тисяч медичних працівників по всій Україні та суттєвих інвестицій в процеси дезінфекції, ми розуміємо як ніхто.

Якщо Ваші учасники згодні оновити парк, ми будемо раді бачити їх на нашій платформі, у тому числі в рамках їхніх існуючих маршрутів.

Вимоги прості: Новий автобус. Паски безпеки. Кондиціонування. Кількість пасажирів по кількості посадкових місць.

До речі, ми вміємо робити безготівкові платежі без валідаторів.

Ви вимагаєте заборонити Uber Shuttle. Ми пропонуємо запровадити прозоре регулювання для всіх.

Правила гри мають бути написані не під Вас та не під Uber Shuttle. Вони повинні ставити пасажира на перше місце та давати пасажирові повний асортимент опцій мобільності. Ми повинні працювати разом заради нашого міста, наших клієнтів та наших водіїв.

З повагою,

Георгій Соколянський Голова з розвитку у Центральній та Східній Європі Uber.»