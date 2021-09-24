Міжнародний COVID-сертифікат тепер можна згенерувати й на сайті Дія [Відеоінструкція]





Сертифікат у форматі PDF можна видрукувати на папері або просто зберегти файл на мобільному пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Минулого тижня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кінця вересня на сайті Дія з’явиться можливість згенерувати та видрукувати міжнародний COVID-сертифікат. До цього часу свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна було отримати в паперовій формі у сімейного лікаря або в цифровому вигляді у застосунку Дія з використанням КЕП Дія.Підпис (у багатьох з цим виникли складнощі).

З 24 вересня міжнародний COVID-сертифікат про вакцинацію можна також згенерувати на сайті Дія, про що повідомили в Мінцифрі. Він діятиме 365 днів від моменту щеплення. У Мінцифрі також повідомили оновлену статистику щодо кількості виданих цифрових ковідних сертифікатів — від моменту запуску послуги (20 серпня) згенеровано майже мільйон сертифікатів. До речі, станом на 24 вересня в Україні зробили 11 979 985 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6 624 026 людей, а повністю вакцинувалися — 5 355 959.

Як отримати міжнародний COVID-сертифікат на сайті Дія

Для цього потрібно буде авторизуватися на порталі Дія, вибрати послугу “Згенерувати COVID-сертифікат” та підписати заяву на отримання сертифіката будь-яким кваліфікованим електронним підписом. Після подання заявки система надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і на його підставі формується сертифікат у форматі PDF, який надалі можна видрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Мінцифра записала спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат із порталу Дія.

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«Жовті» внутрішні COVID-сертифікати в Дії на iOS

Одночасно Мінцифра та МОЗ повідомили про запуск «жовтих» внутрішніх COVID-сертифікатів в Дії. Послуга вже доступна для всіх користувачів iOS, а в найближчі тижні з’явиться і на Android.

Розподіл внутрішніх COVID-сертифікатів на «жовті» та «зелені» було затверджено постановою Кабміну на початку вересня. «Жовтий» сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.

Щоб згенерувати «жовтий» сертифікат, треба оновити застосунок Дія в AppStore. Потім натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Отримати сертифікат». Далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії. Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Також у застосунку Дія можна згенерувати внутрішній “зелений” сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації.

Внутрішні COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

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З 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину — культурним, освітнім та спортивним закладам дозволено працювати без обмежень лише за умови, якщо принаймні 80% працівників та 100% відвідувачів будуть вакцинованими однією або двома дозами. Водночас в Кабміні хочуть посилити кримінальну відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів.