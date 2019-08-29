Многолетний спор улажен — AMD выплатит недовольным владельцам CPU Bulldozer компенсацию (по $35 за чип)





В 2015 году против AMD был подан коллективный иск, касающийся выпускаемых этим производителем x86-совместимых процессоров Bulldozer, а точнее, методики подсчета количества ядер в этих CPU. И вот вчера стало известно, что спустя четыре года разбирательств AMD согласилась выплатить недовольным владельцам чипов компенсацию, чтобы наконец поставить точку в этой истории с «ложной рекламой».

Коротко напомним суть конфликта. «Красным» вменяли обман покупателей по поводу количества процессорных ядер у Bulldozer. Напомним, у этих CPU были свои архитектурные особенности: два процессорных ядра соседствовали в едином модуле с общим блоком вычислений с плавающей запятой, кэш-памятью второго уровня и прочими компонентами. В маркетинговых материалах AMD называла старшие CPU «первыми в мире 8-ядерными настольными процессорами», тогда как разное ПО определяло их как 4-ядерные/8-поточные. Истцы обвинили AMD в ложной рекламе и обмане, они заплатили за восемь полноценных ядер, но по факту получили всего четыре с поддержкой многопоточности. И вот спустя четыре года судебных разбирательств пользователям удалось отстоять свою точку зрения.

Этот неудачный маркетинговый ход обойдется AMD в $12,1 млн. Но из этой суммы около 30% достанется юридической фирме, представляющей интересы покупателей, а последние получат оставшиеся 70% (примерно по $35 на каждый чип). Важно отметить, что претендовать на компенсацию сможет не всякий владелец, а лиши те, кто купил CPU непосредственно в Калифорнии или через официальный сайт AMD.

Остается добавить, что архитектура Bulldozer была представлено в 2010 году, за ней в середине 2012 последовала архитектура Piledriver (Trinity).

Источник: tomshardware