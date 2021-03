Главный менеджер по продуктам HMD Global и глава Nokia уволился после 15 лет работы

Главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас объявил о своем уходе из компании — суммарно топ-менеджер проработал в HMD и Nokia примерно 15 лет.

О своем уходе из HMD Global Юхо Сарвикас сообщил в твиттере, не вдаваясь в подробности решения и не уточняя, чем планирует заняться в будущем.

After amazing 15 years with Nokia and HMD, I have made the tough decision that is time to move on. I'm so proud of what we have achieved together and know that the success of HMD & Nokia phones will continue. Follow @nokiamobile for Nokia Phones news. Thank you for everything 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV

