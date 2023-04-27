Мобильные технологии будущего: всплывающие физические кнопки на гибком OLED-экране и первый голосовой звонок через спутник с обычного телефона

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона нашли новое применение для гибких OLED-дисплеев. Во время ввода текста на портативном устройстве поверхность экрана принимает форму клавиш, которые дают тактильные ощущения при наборе. Технология, получившая название Flat Panel Haptics, пока не готова к практическому применению, но выглядит наиболее перспективной попыткой.

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Ученым удалось создать компактные и тонкие (1,5 мм) встроенные электроосмотические насосы (EEOP), способные перемещать жидкости с помощью электрических полей вместо механических частей. Соединенные с таким же тонким резервуаром под ними и гибкой поверхностью сверху, они способны почти мгновенно (менее чем за секунду) создавать временные физические клавиши высотой до 5 мм, достаточно упругие и твердые.

Для реализации технологии в устройствах современные OLED-панели всё еще недостаточно гибкие. Однако при наложении на EEOP даже они формируют тактильно ощутимый выступ. Технология ограничена и тем, что форма и размер клавиш заранее определены. Но в идеале их можно уменьшить до размера экранного пикселя, сто позволит создавать кнопки любого размера и формы в любом месте экрана.

Тем временем AST SpaceMobile и AT&T объявили о первом двустороннем голосовом вызове с помощью обычного мобильного телефона и спутниковой связи. Звонок был сделан из сети AT&T (США) абоненту Rakuten (Япония) с помощью немодифицированного смартфона Samsung Galaxy S22 с использованием спутника AST SpaceMobile BlueWalker. Ранее технологии спутниковой связи с помощью обычных смартфонов, представленные Starlink, T-Mobile и другими компаниями, обеспечивали лишь текстовіе сообщения.

AST SpaceMobile заявляет, что строит первую и единственную космическую сотовую широкополосную сеть. Пока не ясно, каковы дальнейшие планы по разворачиванию сети и стоимости услуги. AT&T и T-Mobile заявляли о том, что их клиенты в будущем получат доступ к спутниковой связи с помощью уже существующих телефонов в составе большинства доступных тарифов.

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Источники: Gizmodo, Engadget