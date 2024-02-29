Модер добавил порт USB-C к наушникам Apple AirPods Max. Теперь продает набор, с которым так может сделать каждый

Apple постепенно отказывается от разъема Lightning и переходит на USB-C после того, как Европейский Союз вынудил ее к этому. Многие аксессуары, iPad и даже iPhone теперь используют USB-C, наушники AirPods Max все еще застряли на Lightning. Однако инженер Кен Пиллонел (который раньше Apple внедрил USB-C в iPhone и AirPods) установил разъем USB-C на наушники и теперь продает кит, чтобы так мог сделать каждый.

Пиллонел обнаружил, что можно легко выбить разъем Lightning и оставить отверстие идеального размера для USB-C. Затем он разработал специальную печатную плату и нашел нужный разъем, чтобы все работало. Пиллонелю удалось зарядить AirPods Max через USB-C с первой попытки.

К сожалению, проводное USB-C аудио через эту модификацию невозможно. Пиллонел отмечает, что для этого понадобится чип от собственного адаптера Apple, который стоит 35 долларов, передаёт Engadget.

AirPods Max уже три года, и они, вероятно, подлежат обновлению. Любая будущая модель, скорее всего, будет иметь разъем USB-C, чтобы соответствовать нормам ЕС. Однако, если есть желание поработать с имеющимися наушниками (или, возможно, даже заменить сломанный разъем Lightning), есть возможность скачать схему и купить все остальные необходимые детали. Все перечислено в описании видео Пиллонела на YouTube. Кроме того, можно купить набор в магазине Pillonel.

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