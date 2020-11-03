Moment создала множество различных аксессуаров для iPhone 12, использующих MagSafe

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Компания Moment анонсировала выпуск своей первой линейки продуктов, призванных работать с новым стандартом Apple MagSafe, интегрированном в смартфонах серии iPhone 12.

Новая линейка MagSafe-совместимых продуктов Moment включает как чехлы, так и различные крепления. Они позволяют прикрепить что-то к iPhone 12 или же прикрепить смартфон к чему-то. При этом новинки не имеют маркировки Made for iPhone, но компания заявляет, что она разработала собственный магнитный массив под названием (M)Force, который обеспечивает дополнительную силу при магнитном креплении.

Новая линейка Moment включает следующие продукты:

Чехлы по цене $49,99 . Компания предлагает новые версии тонких и защищённых чехлов, которые включают магниты, совместимые с MagSafe, и поддерживают беспроводную зарядку Qi. В чехлах также есть петли для ремешка на запястье и крепления для дополнительных объективов камеры Moment.

. Компания предлагает новые версии тонких и защищённых чехлов, которые включают магниты, совместимые с MagSafe, и поддерживают беспроводную зарядку Qi. В чехлах также есть петли для ремешка на запястье и крепления для дополнительных объективов камеры Moment. Крепления для штатива по цене $39,99 и $49,99 (версия Pro) . В этих креплениях используются дополнительные магниты Moment (M)Force, что позволяет удерживать смартфон без отдельного зажима, даже если он находится в чехле. Крепления для штатива могут удерживать смартфон как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Крепление для штатива Pro содержит дополнительный холодный башмак для крепления других аксессуаров, таких как микрофоны или приборы освещения.

. В этих креплениях используются дополнительные магниты Moment (M)Force, что позволяет удерживать смартфон без отдельного зажима, даже если он находится в чехле. Крепления для штатива могут удерживать смартфон как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Крепление для штатива Pro содержит дополнительный холодный башмак для крепления других аксессуаров, таких как микрофоны или приборы освещения. Многофункциональное крепление по цене $29,99 . Устройство содержит две внутренние резьбы 3/8 дюйма и три внутренние резьбы 1/4-20 дюйма для крепления к шаровой головке, штативу или другому совместимому аксессуару. Крепление работает как с чехлом для телефона, так и без него.

. Устройство содержит две внутренние резьбы 3/8 дюйма и три внутренние резьбы 1/4-20 дюйма для крепления к шаровой головке, штативу или другому совместимому аксессуару. Крепление работает как с чехлом для телефона, так и без него. Крепление для холодного башмака по цене $29,99 . Это простое крепление, которое добавляет к iPhone 12 холодный башмак. Доступна возможность регулирования высоты под разные размеры чехлов и смартфонов.

. Это простое крепление, которое добавляет к iPhone 12 холодный башмак. Доступна возможность регулирования высоты под разные размеры чехлов и смартфонов. Крепление для автомобильной вентиляционной решётки по цене $29,99 . Такое крепление устанавливается на вентиляционную решётку в автомобиле и затем позволяет устанавливать на него смартфон без использования дополнительных держателей или зажимов.

. Такое крепление устанавливается на вентиляционную решётку в автомобиле и затем позволяет устанавливать на него смартфон без использования дополнительных держателей или зажимов. Настенное крепление по цене $19,99. Данное решение во многом похоже на крепление для автомобильной вентиляционной решётки, но вместо зажимов для решётки на задней панели имеется клей 3M. По заверениям производителя, такое крепление «супертонкое» и будет держаться «почти на любой плоской поверхности». Благодаря наличию отверстия посередине, крепление можно зафиксировать и с помощью шурупа.

Источник: The Verge